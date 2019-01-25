В сети автозаправочных станций ПО "Белоруснефть" с 27 января завершается январская акция по снижению цен на моторное топливо, сообщили в пресс-службе "Белоруснефти".

С 3 января в фирменной сети АЗС объединения "Белоруснефть" проводилась акция по снижению цен на 1 копейку для дизельного топлива и на 2 копейки для бензина.

"В связи с тем, что с даты начала акционной кампании до 25 января цена на нефть выросла с $52-55 до $60-62 за баррель, скидочная акция в отраслевой сети АЗС завершается с 27 января", - сообщили в пресс-службе.

Скидки, предусмотренные картами лояльности АЗС "Белоруснефть", продолжают действовать.