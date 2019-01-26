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Что нужно знать о ЧВК: чем занимаются, сколько зарабатывают и почему их почти нереально судить?

27.01.2019 13:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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В ноябре бойцы российских частных военных компаний обратились в Международный уголовный суд с просьбой начать расследование против их начальства. Они жалуются, что не имеют юридического статуса военнослужащего, а значит, и реабилитационной и финансовой поддержки. Но поможет ли МУС бойцам ЧВК? Можно ли привлечь к ответственности владельцев таких компаний, почему некоторых из них можно назвать наемниками и какие военные права на них не распространяются — объясняет эксперт в международном праве Александра Богуславская в новом выпуске «Простой политики».

 
 
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