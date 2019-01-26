В ноябре бойцы российских частных военных компаний обратились в Международный уголовный суд с просьбой начать расследование против их начальства. Они жалуются, что не имеют юридического статуса военнослужащего, а значит, и реабилитационной и финансовой поддержки. Но поможет ли МУС бойцам ЧВК? Можно ли привлечь к ответственности владельцев таких компаний, почему некоторых из них можно назвать наемниками и какие военные права на них не распространяются — объясняет эксперт в международном праве Александра Богуславская в новом выпуске « Простой политики ».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что нужно знать о ЧВК: чем занимаются, сколько зарабатывают и почему их почти нереально судить? Бойцы ЧВК: чем занимаются, какие у них есть права, с кем судятся?