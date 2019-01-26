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Белстат: средняя зарплата в Беларуси впервые превысила тысячу рублей

27.01.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Обнадёживающие цифры в начале года публикует Национальный статистический комитет. Средняя зарплата в Беларуси впервые превысила тысячу рублей.
 
В декабре она составила 1115 рублей 30 копеек – $523 по курсу. Год назад, в декабре 2017 года до тысячи едва не дотянули. А самой высокой за последнее время средняя зарплата была в июле 2014 года – $621 (тогда до деноминации это было почти 6,5 млн рублей).
 
Вообще, если посмотреть на статистику 10 лет – этот показатель переживал разные периоды, но в последнее время демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Конечно, такие новости всегда воспринимаются с недоверием. Но важно понимать, что Белстат публикует данные о номинальной начисленной заработной плате, то есть эта цифра включает все удержания (подоходный налог, отчисления в пенсионный фонд и так далее). И среднюю зарплату статистики считают не для того, чтобы мы с вами сравнивали эти данные со своим кошельком.
 
 
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Обнадёживающие цифры в начале года публикует Национальный статистический комитет. Средняя зарплата в Беларуси впервые превысила тысячу рублей.   В декабре она...
 
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