Белстат: средняя зарплата в Беларуси впервые превысила тысячу рублей

Обнадёживающие цифры в начале года публикует Национальный статистический комитет. Средняя зарплата в Беларуси впервые превысила тысячу рублей.

В декабре она составила 1115 рублей 30 копеек – $523 по курсу. Год назад, в декабре 2017 года до тысячи едва не дотянули. А самой высокой за последнее время средняя зарплата была в июле 2014 года – $621 (тогда до деноминации это было почти 6,5 млн рублей).

Вообще, если посмотреть на статистику 10 лет – этот показатель переживал разные периоды, но в последнее время демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Конечно, такие новости всегда воспринимаются с недоверием. Но важно понимать, что Белстат публикует данные о номинальной начисленной заработной плате, то есть эта цифра включает все удержания (подоходный налог, отчисления в пенсионный фонд и так далее). И среднюю зарплату статистики считают не для того, чтобы мы с вами сравнивали эти данные со своим кошельком.

А она показывает рост. И это хорошо! Цифры, прежде всего, рассчитаны на правительство, и используют их для прогноза социально-экономической ситуации, а также при расчёте пенсий и различных пособий. Пожалуй, самая важная для нас информация от Белстата – это динамика последних лет.

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