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Нацбанк готовит новый удар по долларизации. Как будут решать один из проблемных вопросов в экономике
27.01.2019 22:08 — Новости Экономики | Tut.by
Власти в этом году намерены нанести очередной удар по долларизации,
В 2019 году Нацбанк продолжит принимать меры по снижению уровня долларизации
Вместе с тем действия Нацбанка будут направлены на формирование новой законодательной базы, предусматривающей в том числе снятие ограничений на проведение валютных операций, связанных с движением капитала для физлиц, а также снятие ограничений на открытие счетов юрлицами в иностранных банках.
Также предусмотрены отмена ограничений по срокам репатриации валютной выручки и установление сроков возврата валютной выручки непосредственно во внешнеторговых договорах. Запланировано также создание системы валютного мониторинга.
Сергей Калечиц напомнил, что дедолларизацией экономики предусмотрено, c 1 марта 2019 года исключаются расчеты в иностранной валюте между резидентами по корпоративным облигациям, номинированным в иностранной валюте, и по отдельным
Если говорить про возможные изменения в Гражданский кодекс, то сейчас в нем (статья 298) допускается привязка денежных обязательств к валюте. Речь идет, в частности, о договорах долевого строительства жилья, аренде.
Ранее председатель правления Нацбанка Павел Каллаур
Ранее в Нацбанке отмечали, что общий расчетный размер
Потери Беларуси от долларизации сосредоточены прежде всего в области курсовых и инфляционных рисков. С учетом значительных сумм задолженности по валютным кредитам (займам) белорусские предприятия и бюджет могут нести значительные финансовые потери. При снижении курса белорусского рубля к доллару на 1% потери предприятий от переоценки валютной кредитной задолженности белорусским банкам составят 230 млн рублей, потери бюджета от переоценки внешнего долга — 330 млн рублей.
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Нацбанк готовит новый удар по долларизации. Как будут решать один из проблемных вопросов в экономике
Власти в этом году намерены нанести очередной удар по долларизации, сообщил зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц.
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