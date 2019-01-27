ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Количество безработных на Брестчине за прошлый год сократилось почти на 47%

28.01.2019 07:00 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

За прошлый год количество безработных в Брестской области сократилось почти на 47%, сообщает "Вечерний Брест" со ссылкой на комитет по труду, занятости и соцзащите Брестского облисполкома.


Фото: Сергей Балай

Службы занятости помогли найти работу 13,5 тысячи безработных. При этом, на новые рабочие места трудоустроено 7 тысяч жителей региона. На профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и обучающие курсы направлено чуть более тысячи человек. 183 соискателя получили субсидии для самозанятости.

В целом по области на 1 января 2019 года работу официально искали свыше 2 тысяч человек. А вакансий на эту же дату предлагалось 8,5 тысячи. И это на 40% больше, чем год назад.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целом по области на 1 января 2019 года работу официально искали свыше 2 тысяч человек.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк готовит новый удар по долларизации. Как будут решать один из проблемных вопросов в экономике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика