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Количество безработных на Брестчине за прошлый год сократилось почти на 47%
28.01.2019 07:00 — Новости Экономики | Tut.by
За прошлый год количество безработных в Брестской области сократилось почти на 47%,
Службы занятости помогли найти работу 13,5 тысячи безработных. При этом, на новые рабочие места трудоустроено 7 тысяч жителей региона. На профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и обучающие курсы направлено чуть более тысячи человек. 183 соискателя получили субсидии для самозанятости.
В целом по области на 1 января 2019 года работу официально искали свыше 2 тысяч человек. А вакансий на эту же дату предлагалось 8,5 тысячи. И это на 40% больше, чем год назад.
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В целом по области на 1 января 2019 года работу официально искали свыше 2 тысяч человек.
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