Количество безработных на Брестчине за прошлый год сократилось почти на 47%

За прошлый год количество безработных в Брестской области сократилось почти на 47%, сообщает "Вечерний Брест" со ссылкой на комитет по труду, занятости и соцзащите Брестского облисполкома.



Фото: Сергей Балай

Службы занятости помогли найти работу 13,5 тысячи безработных. При этом, на новые рабочие места трудоустроено 7 тысяч жителей региона. На профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и обучающие курсы направлено чуть более тысячи человек. 183 соискателя получили субсидии для самозанятости.

В целом по области на 1 января 2019 года работу официально искали свыше 2 тысяч человек. А вакансий на эту же дату предлагалось 8,5 тысячи. И это на 40% больше, чем год назад.