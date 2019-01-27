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Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира

28.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Объявление о продаже квартиры с необычным ремонтом привлекло внимание журналиста Realt.by. Увидеть квартиру с террасой, выходящей на проспект Независимости, получается не так уж часто. Мы съездили на объект и узнали, почему собственник решил продать квартиру в стиле лофт и можно ли это сделать без всякого сожаления.

Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира

Для справки: Появление стиля лофт связывают с кризисом в Африке в 1940-х годах. Тогда многие предприниматели были вынуждены покинуть свои дома, переезжая на постоянное место жительство в здания собственных фабрик. Максимально свободное пространство складских помещений с балками перекрытий и трубами под потолком стали основой для дизайна интерьеров в стиле лофт. Также отличительной чертой здесь стали большие окна без штор, необработанные кирпичные стены и большое количество естественного освещения.

Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира

К поиску квартиры нынешний собственник Валерий подошел основательно. С особой тщательностью выбиралось местоположение объекта, дом и улица. Планировалось, что это будет комфортное место для жизни двоих человек: Валерия и его сестры, а значит, помимо прочего, немаловажную роль играла и площадь помещения. В итоге нужный вариант нашелся в 2011 году.

– Я искал именно такой дом – с собственной историей и культурой, малым количеством жильцов в подъезде. Я с трудом представляю себе жизнь в новостройке, где в одном подъезде живут семьи из 120 квартир. Это же огромное количество аур, которые пересекаются на 1-м этаже и в одном лифте.

Такие квартиры, как здесь, давались представителям интеллигенции. При всем моем уважении к рабочему классу, в таких домах на пр-те Независимости раньше жили представители интеллигенции советского образца. В подъезде все знали друг друга, общались – а это для меня очень важно.

Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира
Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира

Однако неожиданно для себя Валерий уехал на обучение актёрскому искусству в Москву, и в дальнейшем в Беларусь возвращаться не планирует. Собственно, поэтому квартира и выставлена на продажу.

– Я очень люблю Беларусь, но со временем стало понятно, что человеку моей профессии очень сложно реализоваться здесь. Поэтому я вряд ли вернусь в Минск для постоянной жизни.

В своё время мне удалось побывать в домах и квартирах известных творческих людей как в Беларуси, так и за рубежом. Я видел интерьеры, в которых живут и творят знаменитые художники и модельеры. Так что можно сказать, что ремонт в своей квартире «насмотрен». В итоге дизайном я, в общем-то, занимался сам, но было очень много моих друзей, которые мне помогали. Например, я дружу с Еленой Терешковой, которая сейчас работает в сфере дизайна в Лондоне, – какие-то интересные идеи подсказывала мне она.

Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира
Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира
Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира

– На мой взгляд, обстановка вокруг очень влияет на то, что внутри человека. Если в квартире все загромождено мебелью, повсюду стоят тюки с вещами, – то и внутреннее устройство точно так же заполнено лишним. Это очень работает, на мой взгляд. Тот, кто понимает, это чувствует в квартире.  

Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира
Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира
Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира

– Именно поэтому здесь присутствует только самая необходимая мебель. И, поверьте, этого достаточно для комфортной жизни двоих людей. Единственное, что я бы поменял – диван на более новый.

Конечно, если в семье будет больше двух людей (я имею ввиду детей), то здесь все предусмотрено для того, чтобы добавить необходимое. Например, у стены кухни можно поставить дополнительные шкафчики, куда поместится необходимая для четверых людей посуда и утварь.

Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира
Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира

– Также я не хотел делать пол в гостиной из паркета, ламината и уж тем более плитки – мне хотелось, чтобы пол не «разрезал» пространство. Именно поэтому здесь наливной пол, который внешне очень напоминает переливающийся янтарь.

Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира

Желание Валерия сделать большое окно в ванной в рамках квартиры у нас, к сожалению, труднореализуемо. Однако выход был найден – стеклоблоки, которые уложены по периметру комнаты. В итоге в дневное время здесь не требуется включать свет – в ванной так же светло, как и в гостиной.

– Идея такого светильника пришла из старого фильма Стенли Кубрика «Космическая одиссея». Если не смотрели, то посмотрите обязательно, и вам многое станет понятно. Только не смотрите его на компьютере, ему обязательно нужен большой экран, – улыбнулся Валерий.

Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира
Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира
Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира

Сделать в такой квартире ремонт в современном стиле, с навесными потолками и гипсокартонными стенами, на мой взгляд, – преступление. Она прекрасна в своей самобытности, и мы можем только эту самобытность и энергетику подчеркнуть. Именно поэтому было решено сбить всю штукатурку до настоящего красного кирпича, организовать максимально свободное пространство. Вот и часы советской эпохи с боем в эту же тему.

Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира
Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира
Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира

По словам Валерия, ремонт делался именно так, как положено, – со всеми необходимыми документами и справками. Герои нашей статьи шли по пути наибольшего сопротивления, когда сначала нужно получить согласование всех инстанций, и только потом воплощать идеи в жизнь. Так что для будущего покупателя продавец предоставит целую папку всех необходимых документов по согласованию перепланировок.

– Когда делали перепланировку, очень переживали, как к этому отнесутся соседи – не будет ли им мешать шум. Однако шумоизоляция в таких домах просто прекрасная – соседка в квартире этажом ниже ничего даже не услышала. То же самое касается и расположения дома в принципе. Окна из гостиной и второй комнаты выходят во двор. Здесь расположен колледж, и студентов все лето и по выходным нет – очень тихо. Из окна видны верхушки деревьев и много неба – идеальное сочетание. Рядом нет домов, а значит, и шторы в двух комнатах не нужны.

Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира
Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира
Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира

Из квартиры есть возможность попасть на террасу, которая выходит прямо на проспект Независимости. Правда, выход этот достаточно нетривиальный – через окно.

– Дверь на террасу находится у наших соседей. Мы же используем для этих целей окно. Но с соседями есть договоренность: мы можем использовать ту часть террасы, которая находится в границах нашей квартиры. В летнее время мы ставили там столик и стулья и с удовольствием по вечерам пили на террасе чай.

Терраса, кстати, выступает отличной шумоизоляционной подушкой от проспекта, т.к. балкон «утоплен» в дом – до проспекта Независимости 4 метра. В комнате, к ней прилегающей, машин практически не слышно.

Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира
Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира
Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира

К большому сожалению Валерия сейчас квартиру приходится продавать.

– Для сестры площадь в 84 кв.м. большевата, а я приезжаю в Минск крайне редко. Содержать такую недвижимость нет смысла, – рассказал Валерий. – Как вывидите, это не коммерческий проект. Мне очень важно, кто будет здесь жить в дальнейшем. Мне бы хотелось, чтобы этот человек разделял ту точку зрения, о которой я говорил выше. Мы вложили в этот объект очень много сил, эмоций и денег, которые на данный момент рынка неокупаемы. У нас уже большой минус с цифрой в $156 тысяч. Но такова ситуация сейчас.

Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира
 
Теги: Минск
 
 
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Объявление о продаже квартиры с необычным ремонтом привлекло внимание журналиста Realt.by. Увидеть квартиру с террасой, выходящей на проспект Независимости,...
 
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