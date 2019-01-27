Прозрачная ванная и выход на террасу через окно. На пр-те Независимости продается необычная квартира

К поиску квартиры нынешний собственник Валерий подошел основательно. С особой тщательностью выбиралось местоположение объекта, дом и улица. Планировалось, что это будет комфортное место для жизни двоих человек: Валерия и его сестры, а значит, помимо прочего, немаловажную роль играла и площадь помещения. В итоге нужный вариант нашелся в 2011 году.

– Я искал именно такой дом – с собственной историей и культурой, малым количеством жильцов в подъезде. Я с трудом представляю себе жизнь в новостройке, где в одном подъезде живут семьи из 120 квартир. Это же огромное количество аур, которые пересекаются на 1-м этаже и в одном лифте.

Такие квартиры, как здесь, давались представителям интеллигенции. При всем моем уважении к рабочему классу, в таких домах на пр-те Независимости раньше жили представители интеллигенции советского образца. В подъезде все знали друг друга, общались – а это для меня очень важно.