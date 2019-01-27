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Что и сколько Минск может потерять в Венесуэле
28.01.2019 09:39 — Новости Экономики | Tut.by
Российские медиа активно обсуждают, сколько страна может потерять в случае
По данным официальной статистики, товарооборот Беларуси и Венесуэлы в 2017 году был небольшой, а в 2018 году и вовсе резко упал. Точнее — белорусский экспорт. Если за 11 месяцев 2017 года взаимный товарооборот составлял 10,2 млн долларов, то за аналогичный период прошлого года — 2,1 млн долларов (кстати, столько было за весь 2016 год). При этом поставки из Венесуэлы были стабильны — на уровне 200 тысяч долларов, а вот белорусский экспорт сократился почти в 5 раз.
Стоит отметь, что в октябре 2017 года президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Минск и даже договорился с Александром Лукашенко
Гасятся ли долги?
В октябре 2017 года тогдашний министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный
Венесуэла также
По данным
Аналогичная ситуация сложилась на совместном предприятии «МАЗ ВЕН С.А.» по сборке грузовиков. Сумма задолженности за поставленные машинокомлекты составляла около 170 млн долларов. На Минском автозаводе не удалось получить комментарий.
В Венесуэле с 2007 года работает венесуэльско-белорусское СП «Петролера БелоВенесолана» (доля «Белоруснефти» составляет 40%), которое разрабатывает 7 нефтяных и 6 газовых месторождений. За период 2008—2017 годов добыто более 9 млн тонн нефти и 6,8 млрд куб. м газа. По информации TUT.BY, в 2018 году положительной динамики у проекта не наблюдалось.
Вместе с тем «Белоруснефть» рассчитывает на дальнейшую реализацию проекта по нефтедобыче в Венесуэле. «Да, в 2018 году объемы добычи несколько снизились. По независящим от нас обстоятельствам. Надеемся, в перспективе мы, совместно с нашими партнерами по СП, сможем нарастить добычу. Потому что венесуэльский проект для нас достаточно интересен», — сказали TUT.BY в пресс-службе «Белоруснефти», но отказались детализировать объем добычи и финансовую составляющую работы в Венесуэле.
В минувшем году
Что дальше?
Власти Беларуси ведут диалог с Каракасом. Причем последние контакты были совсем недавно. Любопытно, что они
Белорусский вице-премьер также провел переговоры с вице-президентом по вопросам планирования Венесуэлы Рикардо Менендесом. По информации посольства Беларуси в Венесуэле, в ходе встречи стороны обсудили потенциал белорусско-венесуэльского сотрудничества, в частности в сфере нефтедобычи и строительства жилья, затронули вопросы функционирования совместных белорусско-венесуэльских предприятий. Кроме того, участники переговоров обсудили возможность поставки калийных удобрений из Беларуси в Венесуэлу,
— Ситуация с долгами венесуэльских компаний за прошлый год не сильно изменилась, — сказал TUT.BY источник, знакомый с ситуацией. — Обсуждаются разные варианты решения проблемы. От таких экзотических, как расчеты за криптовалюту, до обычных бартерных сделок. Понятно, что с деньгами у Венесуэлы напряженка. И вряд ли положение улучшится в ближайшее время. Страна переживает острый кризис. Поэтому и обсуждаем разные варианты. Важно, чтобы был экономический эффект от этого. Условно говоря, мы могли получить сырье по символической цене (бесплатно нельзя) и переработать в Беларуси. Либо же наши трейдеры реализовали бы его на мировых рынках. Пока же все наблюдают, чем закончится
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Российские медиа активно обсуждают, сколько страна может потерять в случае смены власти в Венесуэле. Но еще год назад долги этой латиноамериканской страны были...
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