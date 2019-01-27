Нацбанк готовит новые меры для дедолларизации экономики

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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси готовит новые меры для дедолларизации экономики, планируются изменения в Гражданский и Банковский кодексы. Об этом говорится в докладе заместителя председателя правления Национального банка Сергея Калечица на расширенном заседании правления, опубликованном на сайте Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

"В 2019 году Национальный банк продолжит принимать меры по снижению уровня долларизации экономики имеющимися в его распоряжении инструментами. К концу этого года и в последующие годы удельный вес кредитов в национальной валюте в совокупной структуре кредитов устойчиво должен быть выше 50%", - отметил Сергей Калечиц.

Ведется работа по внесению изменений в Гражданский и Банковский кодексы, указы главы государства в части исключения использования в расчетах иностранной валюты, а также привязки к ней различных тарифов.

Одновременно действия Национального банка будут направлены на формирование новой законодательной базы, предусматривающей снятие ограничений на проведение валютных операций, связанных с движением капитала для физических лиц, снятие ограничений на открытие счетов юридическими лицами в иностранных банках, отмену ограничений по срокам репатриации валютной выручки и установление сроков возврата валютной выручки непосредственно во внешнеторговых договорах. Предусмотрено создание системы валютного мониторинга.-0-