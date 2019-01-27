Нацбанк беспокоит закредитованность населения и убытки госгигантов. Второе - больше

Объем потенциальных рисков, связанных с неустойчивым финансовым положением крупнейших государственных предприятий, Национальный банк оценил на уровне 15% ВВП. «Неустойчивое и сложное финансовое положение предприятий реального сектора, отражающееся на качестве их финансовой и расчетной дисциплины, является причиной высокого потенциала уровня кредитных и фискальных рисков», — предупреждает зампред правления Нацбанка Дмитрий Калечиц в опубликованном докладе «Обеспечение финансовой стабильности в 2018 году и задачи на 2019 год».

Наиболее существенным риском по размеру потенциальных убытков для кредитных организаций остается кредитный риск, отмечает зампред. Необслуживаемые активы действующих банков на 1 января 2019 года составили 2,8 млрд рублей. Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, на 1 января составила 5,01% против 3,53% на 1 мая 2018 года.

«Сохраняется сложное финансовое состояние организаций. Индикаторами этого являются снижение чистой прибыли и рентабельности», — предупреждает регулятор.

Калечиц также отметил «некоторую обеспокоенность» ситуацией на рынке розничного кредитования. С одной стороны, кредиты банков на потребительские цели за 2018 год выросли на 46%, или на 1,4 млрд рублей. Для сравнения, в 2017 году — на 75%, или на 1,3 млрд рублей. Меньшими темпами приросли кредиты банков населению на финансирование недвижимости — на 20%, или на 1,2 млрд рублей.

«Быстрый рост потребительского кредитования потенциально может стать источником системного финансового риска, если данная тенденция сохранится. С другой стороны, процентные платежи за кредиты относительно доходов населения сохраняются на приемлемом уровне», — отмечает Дмитрий Калечиц.

Регулятор отмечает, что уже 8 месяцев действует показатель долговой нагрузки — макропруденциальная мера, призванная ограничить риски, обусловленные потребительским кредитованием. Соотношение размера ежемесячного платежа по операциям кредитного характера к размеру среднемесячного дохода кредитополучателя в общем случае не должно превышать 40%.

«За период действия меры произошло некоторое замедление динамики потребительского кредитования. Вместе с тем темпы роста потребительского кредитования все еще находятся на высоком уровне, и утверждать об устойчивой тенденции замедления их роста преждевременно», — предупредил он.

По информации банков, показатель долговой нагрузки характеризуется следующими параметрами:

среднее значение составляет 20%;

6,5% клиентов за период с мая по октябрь 2018 года получили потребительские кредиты с превышением установленного предельного значения в 40%;

у 10% розничных клиентов показатель находится вблизи верхней границы допустимого значения (от 35 до 40%).

Пока, отмечает Калечиц, изменение предельно допустимого значения показателя долговой нагрузки не планируется. «В то же время анализ банковских методик расчета показателя долговой нагрузки показал довольно существенные различия в применяемых банками подходах при расчете платежей по овердрафтам и возобновляемым кредитным линиям. В этой связи для единообразного подхода банкам будут направлены рекомендации по методике расчета показателя долговой нагрузки в части определения среднемесячного платежа по овердрафтным кредитам, в том числе картам рассрочки, а также кредитным линиям», — предупреждает он.

Кроме того, планируется проведение работы по интеграции информации из различных баз данных в кредитный регистр, в частности, включить в кредитный регистр данные по рассрочкам от розничных торговых сетей, а также по коммунальным платежам, содержащиеся в ЕРИП, для их учета при расчете показателя долговой нагрузки физических лиц.