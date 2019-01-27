Складские запасы снова начали расти

В Беларуси вновь начали расти запасы готовой продукции: рост продолжается четыре месяца, на складах скопилось товаров на сумму, превышающую два миллиарда долларов.

За декабрь 2018 года запасы готовой продукции на складах организаций белорусской промышленности выросли на 67,5 млн рублей и на 1 января 2019 года составили 4 млрд 467,2 млн рублей. Запасы растут четвертый месяц подряд, свидетельствуют данные Национального статистического комитета, пишет БелаПАН .

По итогам прошлого года наибольший уровень складских запасов был на предприятиях Минской области (84,7% среднемесячного объема производства). Затем следуют Минск (80,6%), Гродненская (73,8%), Брестская (72%) и Могилевская (64,4%) области.

Наименьший уровень складских запасов традиционно зафиксирован в Витебской (36,3%) и Гомельской (33,7%) областях, где находятся нефтеперерабатывающие заводы.

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции в 2018 году наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 2,9 раза превысил среднемесячный объем производства), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (в 1,9 раза), а также вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 1,6 раза).