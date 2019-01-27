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Банки ждут. «БПС-Сбербанк» не возобновил кредитование недвижимости, а «Беларусбанк» финансирует только новостройки
28.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Новость о приостановлении кредитования недвижимости двумя банками
ОАО «Беларусбанк»
На данный момент доступны кредиты на строительство жилых помещений в многоквартирных и блокированных жилых домах, строительство (реконструкцию) одноквартирных жилых домов, реконструкцию жилых помещений на льготных условиях по Указу №240 Президента Республики Беларусь от 04.07.2017 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».
Кредит «Ипотека с нами» предусматривает строительство и приобретение жилья только у определенных застройщиков. Здесь нужно будет рассматривать покупку жилья в домах «Даны Холдингс», ООО «Трайпл», ООО «Стройформула», ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения».
Кредит на условиях банка можно получить на строительство жилья индивидуальных жилых домов и квартир. Это значит, что можно рассматривать вариант строительства квартиры с помощью банка под 15% на 20 лет (ставка рефинансирования Нацбанка + 5п.п.).
А вот на покупку вторичного жилья банк выдать кредит на данный момент не готов: «С 08.11.2018 по 31.01.2019 (включительно) прием новых заявлений граждан (заявок на кредит) на выдачу кредитов на приобретение жилых помещений приостановлен».
ОАО «БПС-Сбербанк»
БПС-Сбербанк при этом более категоричен:
– На текущий момент кредитование недвижимости полностью приостановлено (за исключением субсидирования жилья по Указу №240 Президента Республики Беларусь от 04.07.2017 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений»). Когда будет восстановлено кредитования, сейчас не известно, – уточнил сотрудник банка.
Напомним, что
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Банки ждут. «БПС-Сбербанк» не возобновил кредитование недвижимости, а «Беларусбанк» финансирует только новостройки
Новость о приостановлении кредитования недвижимости двумя банками появилась еще в ноябре прошлого года. Тогда речь шла о временных мерах до начала 2019 года....
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