Очереди за квартирами «Минскстроя» по 2500 нет, зато уже 97 человек в списках за квартирами в другом доме госзастройщика

Многоквартирный односекционный 19-этажный жилой дом по генплану №32 серии М111-90 сдается уже в феврале этого года. В доме остались последние 10 квартир — 7 двухкомнатных и 3 трехкомнатные, которые и были предложены не нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам.

«Двушки» и «трешки» продаются по одинаковой цене, которая составила 2500 руб./кв.м. Первоначальный взнос составляет 50% от стоимости квартиры.

Проектная декларация по дому была опубликована в газете «Звязда» 22 января. Ходили слухи, что сразу после ее выхода под дверями «Минскстроя» стала формироваться очередь за квартирами.

Мы решили проверить, так ли это на самом деле. Все-таки 2500 рублей за «квадрат» в панельном, хоть и, по сути, уже готовом доме — это не малая цена, и предложений жилых помещений по таким ценам на рынке достаточно.

Первая партия квартир в доме была предложена на рынок после выхода проектной декларации в начале марта 2018 года. Цена квадратного метра квартир для неочередников составляла 2050 рублей.

В середине мая прошлого года «Минскстрой» выпустил вторую декларацию по этому дому. Цена квадратного метра квартир для всех граждан составила 2200 рублей.

Чтобы подать заявление на желанную квартиру в доме, люди сутками как минимум неделю дежурили под дверями ГПО «Минскстрой».



