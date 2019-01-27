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Очереди за квартирами «Минскстроя» по 2500 нет, зато уже 97 человек в списках за квартирами в другом доме госзастройщика
28.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Многоквартирный односекционный 19-этажный жилой дом по генплану №32 серии М111-90 сдается уже в феврале этого года. В доме остались последние 10 квартир — 7 двухкомнатных и 3 трехкомнатные, которые и были предложены не нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам.
«Двушки» и «трешки» продаются по одинаковой цене, которая составила 2500 руб./кв.м. Первоначальный взнос составляет 50% от стоимости квартиры.
Проектная декларация по дому была опубликована в газете «Звязда» 22 января. Ходили слухи, что сразу после ее выхода под дверями «Минскстроя» стала формироваться очередь за квартирами.
Мы решили проверить, так ли это на самом деле. Все-таки 2500 рублей за «квадрат» в панельном, хоть и, по сути, уже готовом доме — это не малая цена, и предложений жилых помещений по таким ценам на рынке достаточно.
Первая партия квартир в доме была
В середине мая прошлого года «Минскстрой»
Чтобы подать заявление на желанную квартиру в доме, люди сутками как минимум неделю
Сегодня в морозное утро, в 8 часов утра у калитки «Минскстроя» стояли только два молодых человека. Один из них — Павел. Он пришел утром к зданию застройщика, чтобы подать заявление на двухкомнатную квартиру в доме №32. Подходил и второй мужчина, но ушел, ничего не сказав.
— Павел, не дороговато 2500 рублей за квадратный метр?
— А что делать? Где дешевле? — отвечает собеседник.
— Наверное, по этой цене можно купить новую готовую квартиру на рынке у других застройщиков и не стоять на морозе...
— Мне нравится этот район, здесь живут мои родственники, поэтому мы и хотим купить квартиру в этом месте, — отвечает Павел. — Я сейчас пойду, напишу заявление на квартиру. Но для оплаты у меня есть неделя. Если за это время выйдет проектная декларация по дому №38 по генплану, я аннулирую свое заявление. Сегодня я записался 97-м в очередь за квартирами в этом 38-м доме.
Рядом с Павлом стоял еще один молодой мужчина, который хочет купить квартиру в доме №38 по генплану. По графику сегодня он дежурный.
Оказывается, что очередь за квартирами в этом доме для неочередников начала формироваться еще в марте из тех людей, которые не смогли купить квартиру в доме №32. В списках уже значатся 97 человек. Каждый день по очереди они дежурят около «Минскстроя» и записывают новых желающих.
По вторникам в 6 часов вечера они все собираются, сверяют очередь и расходятся. Дежурство будет продолжаться до выхода проектной декларации. Но когда она выйдет, точно никто не знает. Люди надеялись, что она будет опубликована в сентябре, потом — в октябре. Сейчас поговаривают, что вроде как должна выйти в феврале.
Напомним, что в настоящее время ГПО «Минскстрой» в микрорайоне №3 осваивает третью очередь, в рамках которой запланированы к вводу 3 многоквартирных дома по 19 этажей – №№ 32, 35, 38 по генплану серии М111-90. Два из них — №32 и №38 — предназначены для неочередников, №35 — для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Для обеспечения жителей домов парковочными местами полностью за счет средств застройщика будут построены две надземные гараж-стоянки вместимостью 200 и 500 машиномест.
Также в микрорайоне №3 запланировано строительство школы и детского сада.
Фото: из архива Realt.by
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Очереди за квартирами «Минскстроя» по 2500 нет, зато уже 97 человек в списках за квартирами в другом доме госзастройщика
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