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Судьба нашумевшего участка в Сельхозпосёлке решена. Здесь построят жилой комплекс на 500 квартир

28.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Судьба нашумевшего участка в Сельхозпосёлке решена. Здесь построят жилой комплекс на 500 квартир
ПДП данного участка

Участок, расположенный в Сельхозпосёлке, в Советском районе Минска,  выставили на аукцион 27 декабря прошлого года. Победителем торгов стала столичная строительная компания «ТЕНКинвест», которая планирует построить здесь жилой комплекс.

По имеющейся в нашем распоряжении информации в торгах участвовало несколько застройщиков, среди которых был в том числе и российский девелопер, ранее участвовавший в строительстве жилых комплексов Москвы. Однако в ходе напряжённых торгов наивысшую стоимость за право заключения договора аренды и проектирования предложила белорусская организация ООО «ТЕНКинвест».

Известно, что данный застройщик работает на рынке недвижимости с 2009 года. За последние несколько лет ООО «ТЕНКинвест» успешно реализовало ряд строительных проектов, среди которых торговый центр, административное здание, в настоящее время завершает строительство жилого комплекса на 370 квартир «Александров парк».

Судьба нашумевшего участка в Сельхозпосёлке решена. Здесь построят жилой комплекс на 500 квартир
ЖК "Александров парк"

Напомним, согласно условиям аукциона застройщику предстоит отселить 29 жилых домов, расположенных в границах ул. Л. Беды — ул. 1-й Поселковой  ул. Восточной  ул. 1-й Базисной.

Представитель ООО «ТЕНКинвест» подтвердил указанную информацию, сказав, что работа по освоению данного земельного участка началась. По его словам, уже к середине текущего года будет разработана и утверждена общая и детальная концепция застройки, которой будет предусмотрено строительство жилых домов на 500 квартир, многоуровневый паркинг со встроенными объектами торгового и общественного назначения. На сегодняшний день уже сформировано задание на проектирование, «которое будут воплощать в жизнь лучшие проектные организации». Нюансы и детали проекта застройщик предпочёл сейчас не разглашать, но заверил, что «продолжит свою стратегию по проектированию и строительству жилых кварталов с применением всех современных тенденций как рынка недвижимости РБ, так и зарубежного опыта».

Судьба нашумевшего участка в Сельхозпосёлке решена. Здесь построят жилой комплекс на 500 квартир
Судьба нашумевшего участка в Сельхозпосёлке решена. Здесь построят жилой комплекс на 500 квартир
Судьба нашумевшего участка в Сельхозпосёлке решена. Здесь построят жилой комплекс на 500 квартир

Общественное обсуждение по поводу застройки Сельхозпосёлка проводилось чуть больше 2 лет назад и вызвало большой общественный резонанс. Жители микрорайона в большинстве своём выступили категорически против сноса. Однако были и те, кто выступил за предоставление более современного жилья взамен ветхих строений. Согласно предложенному детальному плану из 881 ныне существующего частного дома под сохранение попадает лишь 281. Снос предписан 614 жилым домам, из которых 368 будут снесены под новое многоэтажное строительство, а 246 под развитие улично-дорожной сети. Город понесёт убытки по расселению людей, чьи дома придётся снести для строительства метрополитена; обременение по расселению людей на участках, где запланировано новое строительство, ляжет на плечи инвестора. Площадь проектируемого участка — 134,2 га. На сегодня здесь проживает 12 тыс. человек, в том числе 4,5 тыс. человек живут в частном секторе.

Судьба нашумевшего участка в Сельхозпосёлке решена. Здесь построят жилой комплекс на 500 квартир
Судьба нашумевшего участка в Сельхозпосёлке решена. Здесь построят жилой комплекс на 500 квартир
Судьба нашумевшего участка в Сельхозпосёлке решена. Здесь построят жилой комплекс на 500 квартир
 
Теги: Минск
 
 
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В конце 2018 года был проведён аукцион по продаже одного из участков в Сельхозпосёлке. Нашумевшая территория интересовала многих застройщиков. Победителем стала...
 
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