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Судьба нашумевшего участка в Сельхозпосёлке решена. Здесь построят жилой комплекс на 500 квартир
28.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Участок, расположенный в Сельхозпосёлке, в Советском районе Минска,
По имеющейся в нашем распоряжении информации в торгах участвовало несколько застройщиков, среди которых был в том числе и российский девелопер, ранее участвовавший в строительстве жилых комплексов Москвы. Однако в ходе напряжённых торгов наивысшую стоимость за право заключения договора аренды и проектирования предложила белорусская организация
Известно, что данный застройщик работает на рынке недвижимости с 2009 года. За последние несколько лет ООО «ТЕНКинвест» успешно реализовало ряд строительных проектов, среди которых торговый центр, административное здание, в настоящее время завершает строительство жилого комплекса на 370 квартир «Александров парк».
Напомним, согласно условиям аукциона застройщику предстоит отселить 29 жилых домов, расположенных в границах ул. Л. Беды — ул. 1-й Поселковой — ул. Восточной — ул. 1-й Базисной.
Представитель ООО «ТЕНКинвест» подтвердил указанную информацию, сказав, что работа по освоению данного земельного участка началась. По его словам, уже к середине текущего года будет разработана и утверждена общая и детальная концепция застройки, которой будет предусмотрено строительство жилых домов на 500 квартир, многоуровневый паркинг со встроенными объектами торгового и общественного назначения. На сегодняшний день уже сформировано задание на проектирование, «которое будут воплощать в жизнь лучшие проектные организации». Нюансы и детали проекта застройщик предпочёл сейчас не разглашать, но заверил, что «продолжит свою стратегию по проектированию и строительству жилых кварталов с применением всех современных тенденций как рынка недвижимости РБ, так и зарубежного опыта».
Общественное обсуждение по поводу застройки Сельхозпосёлка проводилось чуть больше 2 лет назад и вызвало
Редакция Realt.by будет следить за развитием этого строительства.
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