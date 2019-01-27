Судьба нашумевшего участка в Сельхозпосёлке решена. Здесь построят жилой комплекс на 500 квартир

Участок, расположенный в Сельхозпосёлке, в Советском районе Минска, выставили на аукцион 27 декабря прошлого года. Победителем торгов стала столичная строительная компания «ТЕНКинвест», которая планирует построить здесь жилой комплекс.

По имеющейся в нашем распоряжении информации в торгах участвовало несколько застройщиков, среди которых был в том числе и российский девелопер, ранее участвовавший в строительстве жилых комплексов Москвы. Однако в ходе напряжённых торгов наивысшую стоимость за право заключения договора аренды и проектирования предложила белорусская организация ООО «ТЕНКинвест» .

Известно, что данный застройщик работает на рынке недвижимости с 2009 года. За последние несколько лет ООО «ТЕНКинвест» успешно реализовало ряд строительных проектов, среди которых торговый центр, административное здание, в настоящее время завершает строительство жилого комплекса на 370 квартир «Александров парк».