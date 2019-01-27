Оппозиция подала заявку на проведение митинга 25 марта возле оперного театра

Две оппозиционные партии ОГП, БСДП (Грамада) и движение «За Свободу» подали в Мингорисполком заявку на проведение 25 марта митинга. Об этом лидеры объединений рассказали на пресс-конференции в понедельник.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По сценарию, который описан в заявке, митинг планируется провести у Большого театра оперы и балета. Как и в прошлом году, партии хотят поставить перед театром свои палатки, где будут рассказывать пришедшим о своей деятельности.

— Одними митингами независимость не защитишь. Поэтому мы также будем призывать поставить свою подпись под документом о выходе из Союзного государства, — заявил лидер БХД, которая поддержала подачу заявки, Виталий Римашевский.

Лидеры оппозиционных партий подчеркнули, что митинг — не замена, а дополнение к концерту, который пройдет 24 марта. Но, по их мнению, политический подтекст у Дня Воли, в виде митинга, должен быть. Особенно в условиях сегодняшних заявлений России об углубленной интеграции.

— Никаких противоречий я не вижу, мне кажется, мы дополняем друг друга. Концерт всячески поддерживаем, мы должны показывать властям, что мы безусловно за суверенитет всеми способами, — сказал и.о.председателя партии ОГП Николай Козлов.

Митинг, согласно заявке, рассчитан на 25−30 тысяч человек.

Напомним, 16 января оргкомитет по празднованию Дня Воли в Минске подал заявку в Мингорисполком на проведение праздничных мероприятий. В заявке организаторы просят разрешить 24 марта шествие от улицы Октябрьской к стадиону «Динамо», где пройдет митинг и концерт. Городские власти на заявку пока не ответили, руководство «Динамо» заявляло, что провести концерт 25 марта на стадионе невозможно в связи с подготовкой к Европейским играм.