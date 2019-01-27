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Оппозиция подала заявку на проведение митинга 25 марта возле оперного театра
28.01.2019 10:48 — Новости Экономики | Tut.by
Две оппозиционные партии ОГП, БСДП (Грамада) и движение «За Свободу» подали в Мингорисполком заявку на проведение 25 марта митинга. Об этом лидеры объединений рассказали на пресс-конференции в понедельник.
По сценарию, который описан в заявке, митинг планируется провести у Большого театра оперы и балета. Как и в прошлом году, партии хотят поставить перед театром свои палатки, где будут рассказывать пришедшим о своей деятельности.
— Одними митингами независимость не защитишь. Поэтому мы также будем призывать поставить свою подпись под документом о выходе из Союзного государства, — заявил лидер БХД, которая поддержала подачу заявки, Виталий Римашевский.
Лидеры оппозиционных партий подчеркнули, что митинг — не замена, а дополнение к концерту, который пройдет 24 марта. Но, по их мнению, политический подтекст у Дня Воли, в виде митинга, должен быть. Особенно в условиях сегодняшних заявлений России об углубленной интеграции.
— Никаких противоречий я не вижу, мне кажется, мы дополняем друг друга. Концерт всячески поддерживаем, мы должны показывать властям, что мы безусловно за суверенитет всеми способами, — сказал и.о.председателя партии ОГП Николай Козлов.
Митинг, согласно заявке, рассчитан на 25−30 тысяч человек.
Напомним, 16 января оргкомитет по празднованию Дня Воли в Минске
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Партии планируют собрать подписи за выход из Союзного государства.
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