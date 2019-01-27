ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Общий рынок газа и устранение барьеров в ЕАЭС - министр ЕЭК рассказала подробности встречи с Румасом

28.01.2019 12:06 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Общий рынок газа и устранение барьеров в ЕАЭС - министр ЕЭК рассказала подробности встречи с Румасом
Во время встречи. Фото ЕЭК

28 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая сегодня на пресс-конференции в Москве рассказала некоторые подробности состоявшейся на прошлой неделе встречи с премьером-министром Беларуси Сергеем Румасом, передает корреспондент БЕЛТА. 

В частности, сообщила она, речь шла об устранении барьеров в Евразийском экономическом союзе и формировании общего рынка газа. 

/Будет дополнено/.-0-

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая сегодня...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Оппозиция подала заявку на проведение митинга 25 марта возле оперного театра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика