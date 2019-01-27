Общий рынок газа и устранение барьеров в ЕАЭС - министр ЕЭК рассказала подробности встречи с Румасом

Во время встречи. Фото ЕЭК

28 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая сегодня на пресс-конференции в Москве рассказала некоторые подробности состоявшейся на прошлой неделе встречи с премьером-министром Беларуси Сергеем Румасом, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, сообщила она, речь шла об устранении барьеров в Евразийском экономическом союзе и формировании общего рынка газа.

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