Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 января 2019 года

Не только предложение квартир на «вторичке» возвращается к своему декабрьскому уровню, но и цены. Вторую неделю подряд мы наблюдаем положительную динамику ценового индекса. За последние 7 дней он поднялся на 0,2% и добрался до отметки в 1320 $/м 2 .

Новостройки демонстрируют негативную динамику цен на протяжении четырёх последних недель. За последние 7 дней средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0,3% и составила 1257 $/м 2 . В результате разрыв в ценах между новостройками и «вторичкой» оказался максимальным за последние 10 недель.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 28 января следующим образом:

Рост предложения квартир на вторичном рынке за последний год составил 36%.

Восстановление предложения после периода новогодних праздников продолжается. За неделю количество выставленных на продажу квартир выросло на 0,9%, что позволило превысить отметку в 7000 объектов. Особенно активно база пополнялась 1-комнатными квартирами (+3,4%), «двушек» стало больше на 0,2%, «трешек» - на 1,0%. Отток объектов был отмечен лишь в сегменте 4-комнатных квартир (-3,4%).

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 28 января выглядит следующим образом:

Рост цен наблюдался у 1-комнатных (+0,1%), 2-комнатных (+0,4%) и 3-комнатных квартир (+0,2%). Цены на квартиры с четырьмя комнатами опустились в среднем на 0,3%.

В четырёх районах по итогам недели был зафиксирован рост цен. В этой группе выделяется Октябрьский район с показателем +1,7%. Среди районов с отрицательной ценовой динамикой можно отметить Партизанский, где снижение цен составило 0,5%. Для Заводского района неделя не принесла ощутимых изменений.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 773 $/м2 (+0,3%), Витебск – 591 $/м2 (+0,1%), Гомель – 635 $/м2 (+1,1%), Гродно – 687 $/м2 (+0,6%), Могилев – 630 $/м2 (+0,6%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

По данным irn.ru средняя цена на вторичном рынке составляет 2593 $/м2, что на 0,7% меньше, чем в прошлом месяце.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,1% и составляет 1569 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,5% и составляет 914 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.