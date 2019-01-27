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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 января 2019 года

28.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Не только предложение квартир на «вторичке» возвращается к своему декабрьскому уровню, но и цены. Вторую неделю подряд мы наблюдаем положительную динамику ценового индекса. За последние 7 дней он поднялся на 0,2% и добрался до отметки в 1320 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 января 2019 года

Новостройки демонстрируют негативную динамику цен на протяжении четырёх последних недель. За последние 7 дней средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0,3% и составила 1257 $/м2. В результате разрыв в ценах между новостройками и «вторичкой» оказался максимальным за последние 10 недель.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 января 2019 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 января 2019 года

Восстановление предложения после периода новогодних праздников продолжается. За неделю количество выставленных на продажу квартир выросло на 0,9%, что позволило превысить отметку в 7000 объектов. Особенно активно база пополнялась 1-комнатными квартирами (+3,4%), «двушек» стало больше на 0,2%, «трешек» - на 1,0%. Отток объектов был отмечен лишь в сегменте 4-комнатных квартир (-3,4%).

Рост предложения квартир на вторичном рынке за последний год составил 36%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 28 января следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 января 2019 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 января 2019 года

Рост цен наблюдался у 1-комнатных (+0,1%), 2-комнатных (+0,4%) и 3-комнатных квартир (+0,2%). Цены на квартиры с четырьмя комнатами опустились в среднем на 0,3%.

Изменение цен в районах Минска на 28 января выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 января 2019 года

В четырёх районах по итогам недели был зафиксирован рост цен. В этой группе выделяется Октябрьский район с показателем +1,7%.  Среди районов с отрицательной ценовой динамикой можно отметить Партизанский, где снижение цен составило 0,5%. Для Заводского района неделя не принесла ощутимых изменений.  

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 января 2019 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 января 2019 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 773 $/м2 (+0,3%), Витебск – 591 $/м2 (+0,1%), Гомель – 635 $/м2 (+1,1%), Гродно – 687 $/м2 (+0,6%), Могилев – 630 $/м2 (+0,6%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

По данным irn.ru средняя цена на вторичном рынке составляет 2593 $/м2, что на 0,7% меньше, чем в прошлом месяце. 

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,1% и составляет 1569 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,5% и составляет 914 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 21 по 28 января 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
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