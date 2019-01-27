ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк похвастался ростом золотого запаса

28.01.2019 14:39 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Золотой запас Беларуси за год вырос на 1 тонну — до 41,2 тонны (на 1 января 2019 года), сообщила пресс-служба Нацбанка. За двадцать лет запас вырос более чем в 30 раз.

Золотой запас — это драгоценные металлы в виде банковских слитков, находящиеся в ведении Нацбанка и являющиеся частью Государственного фонда драгметаллов и драгкамней.

«Наличие золотого запаса поддерживает доверие резидентов и нерезидентов Беларуси к способности Национального банка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику. Также драгоценные металлы могут быть использованы в случае необходимости путем их продажи, обмена либо использования в расчетах», — объясняет регулятор.

Ценности золотого запаса хранятся в Центральном хранилище Нацбанка, а также размещаются на счетах и в депозитах за рубежом.


Размер золотого запаса (в тоннах золотого эквивалента). График: Нацбанк
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За двадцать лет запас вырос более чем в 30 раз.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Общий рынок газа и устранение барьеров в ЕАЭС - министр ЕЭК рассказала подробности встречи с Румасом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика