Нацбанк похвастался ростом золотого запаса

Золотой запас Беларуси за год вырос на 1 тонну — до 41,2 тонны (на 1 января 2019 года), сообщила пресс-служба Нацбанка. За двадцать лет запас вырос более чем в 30 раз.

Золотой запас — это драгоценные металлы в виде банковских слитков, находящиеся в ведении Нацбанка и являющиеся частью Государственного фонда драгметаллов и драгкамней.

«Наличие золотого запаса поддерживает доверие резидентов и нерезидентов Беларуси к способности Национального банка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику. Также драгоценные металлы могут быть использованы в случае необходимости путем их продажи, обмена либо использования в расчетах», — объясняет регулятор.

Ценности золотого запаса хранятся в Центральном хранилище Нацбанка, а также размещаются на счетах и в депозитах за рубежом.



Размер золотого запаса (в тоннах золотого эквивалента). График: Нацбанк