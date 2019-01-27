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Золотой запас Беларуси за 2018 год вырос на 1 т до 41,2 т

28.01.2019 15:02 — Новости Экономики | БелТА  
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Золотой запас Беларуси за 2018 год вырос на 1 т до 41,2 т
Фото из архива

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотой запас Беларуси за 2018 год вырос на 1 т и на 1 января 2019 года составил 41,2 т. Такая информация размещена на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Золотой запас - это драгоценные металлы в виде банковских слитков, которые находятся в ведении Нацбанка и являются частью Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Беларуси.

"Наличие золотого запаса поддерживает доверие резидентов и нерезидентов Беларуси к способности Национального банка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику", - говорится в сообщении.

Также драгоценные металлы могут быть использованы при необходимости путем их продажи, обмена либо использования в расчетах.

Ценности золотого запаса хранятся в Центральном хранилище Национального банка и размещаются на счетах и в депозитах за рубежом.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотой запас Беларуси за 2018 год вырос на 1 т и на 1 января 2019 года составил 41,2 т. Такая информация размещена на сайте Национального...
 
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