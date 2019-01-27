Министр ЕЭК: Беларусь несет наибольшие издержки от существующих в ЕАЭС барьеров

Беларусь несет наибольшие среди всех стран — членов Евразийского экономического союза издержки от существующих в ЕАЭС изъятий и ограничений, заявила на пресс-конференции 28 января в Москве член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая.

Она подчеркнула, что Беларусь по доле ВВП в общем объеме внутреннего валового продукта ЕАЭС занимает примерно 3,6%. «Но если мы возьмем по доле Беларуси в экспорте, то это уже где-то от 25−30%, по этому показателю она уступает только России, и несущественно. А по доле импорта Беларусь опережает Россию — Беларусь в объеме импорта занимает около 40%. Когда Беларусь настолько плотно связана с другими странами и настолько плотно интегрирована (она интегрирована гораздо больше, чем любое из других государств ЕАЭС), то и издержки, связанные с барьерами, изъятиями и ограничениями, она испытывает гораздо сильнее», — отметила министр.

По словам Валовой, для Беларуси «особо чувствительны» вопросы равных условий функционирования компаний в ЕАЭС, создания общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа, а также распределения ввозных таможенных пошлин. «Я всегда говорю, что, когда мы слышим критику в наш адрес, меня это как интегратора очень радует. Потому что не критикуют страны ЕАЭС только то, что для них не представляет интереса, то, что не задевает за живое. И всегда такие яркие и эмоциональные выступления Александра Лукашенко для меня — свидетельство того, что Беларусь реально очень заинтересована в евразийской интеграции, она получает большие преимущества, но в то же время понимает, что может получать и больше», — заключила министр.

Валовая напомнила, что 22 января она встретилась в Минске с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом. На встрече обсуждалась подготовка стратегии дальнейшего развития евразийской интеграции. В документе, который планируется представить главам государств в конце года, планируется сделать акцент на снятии оставшихся барьеров внутри союза, наметить меры для того, чтобы ЕАЭС стал «одним из центров новой формирующейся экономики».

Также предлагается повысить информированность населения о происходящих в союзе процессах и «приблизить союз к гражданам», добавила Валовая. «Отношение населения к союзу — это очень интересный вопрос. Я всегда говорю, что интеграция — как девушка, которую, когда она была невестой, обожествляли, очень просили ее руки. А когда союз стал реальностью, она превратилась уже в жену. Она всегда, в общем-то, радует, но возникают претензии. Население наших стран приветствует интеграцию. Но когда мы подходим к реализации договоренностей, нам надо рассказывать гражданам о том, что реально интеграция дает. Потому что услуги, которые мы реально даем гражданам, уже воспринимаются как данность», — сказала она.

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета состоится 1 февраля в Алматы (Казахстан).

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения комиссии обязательны для исполнения в странах ЕАЭС.