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В марте Беларусь и Украина начнут работы по демаркации границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
28.01.2019 16:13 — Новости Экономики | Tut.by
С 20 марта начнутся работы по демаркации белорусско-украинской границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом стороны договорились на двадцатом заседании Совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии, сообщает
На заседании, прошедшем в Гомеле, совместная комиссия подвела итоги выполнения демаркационных работ на государственной границе между Беларусью и Украиной: в прошлом году на местность вынесено более 400 км госграницы, завершены полевые работы по созданию общей геодезической сети вдоль государственной границы.
Также был утвержден план на 2019 год. Помимо начала в марте работ по вынесению государственной границы с карты на местность в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, с апреля возобновятся работы по установке пограничных знаков с обеих сторон границы.
Напомним, вопрос демаркации границы между Беларусью и Украиной стоит уже несколько лет. Протяженность границы Беларуси с Украиной — 1084 километра. В ноябре 2014 года белорусское правительство утвердило положение о
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Кроме того, с апреля возобновятся работы по установке пограничных знаков с обеих сторон границы.
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