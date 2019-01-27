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Для расчетов за поставку «санкционки» из Беларуси в Россию использовали «хаваладаров»
28.01.2019 17:03 — Новости Экономики | Tut.by
Весной 2018 года Кобринский межрайотдел финансовых расследований пресек канал поставки «санкционных» яблок и помидоров из Польши и Турции в Россию. Любопытно, что часть расчетов за реализованную «санкционку» проводились через международную сеть подпольного банкинга «хавала», следует из материала, опубликованного в подведомственном журнале Комитета госконтроля.
Кобринское предприятие оказалось в поле зрения силовиков несколько лет назад из-за большой выручки и маленького штата сорудников. В компании, название которой не приводится, было трудоустроено несколько работников, официально получавших минимальную зарплату. Несмотря на немногочисленный трудовой коллектив, выручка этой фирмы только за 2016 год превысила 4,8 млн рублей. Подозрительным показалось и то, что выручка была получена исключительно за реализацию на рынках Беларуси плодоовощной продукции иностранного производства. И это при довольно скудном ассортименте — польские яблоки и турецкие помидоры.
В скором времени силовики установили, что предприятие занимается незаконным реэкспортом в Россию санкционной продукции.
Заграничные яблоки и помидоры растаможивались в Бресте и Минске и по документам предназначалась одному из кобринских предприятий, руководил которым уроженец Азербайджана, имевший российское гражданство. Далее «санкционная» продукция без оформления каких-либо документов перевозилась в Москву и реализовывалась там на рынках. А по бухгалтерскому учету предприятия отражалась ее реализация за наличный расчет на белорусских рынках.
Таким образом за два года было ввезено в Беларусь и в последующем реализовано в России более тысячи 20-тонных автомобилей «санкционки». Выручка контрабандистов составила свыше 14 млн рублей.
Заработанные за реализованную «санкционку» деньги директор предприятия до октября 2017 года получал по международной сети подпольного банкинга «хавала». Схема такая: покупатель плодоовощной продукции в Москве передавал российским участникам «хавалы» деньги, а продавец продукции их сразу же забирал в Минске у белорусских участников этой незаконной сети. Такой способ перевода денег обеспечивал быстроту операции и конфиденциальность. Как правило, сумма вознаграждения за услуги
После того как белорусские «хаваладары»
В результате фирма недоплатила более 2,5 млн рублей налогов. В апреле 2018 года за уклонение от уплаты налогов в отношении директора и двух работников предприятия было возбуждено уголовное дело. В настоящее время материалы переданы в суд. Подозреваемые свою вину полностью признали и возместили в бюджет 1,6 млн рублей неуплаченных налогов, говорится в материале КГК.
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Весной 2018 года Кобринский межрайотдел финансовых расследований пресек канал поставки «санкционных» яблок и помидоров из Польши и Турции в Россию.
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