Для расчетов за поставку «санкционки» из Беларуси в Россию использовали «хаваладаров»

Весной 2018 года Кобринский межрайотдел финансовых расследований пресек канал поставки «санкционных» яблок и помидоров из Польши и Турции в Россию. Любопытно, что часть расчетов за реализованную «санкционку» проводились через международную сеть подпольного банкинга «хавала», следует из материала, опубликованного в подведомственном журнале Комитета госконтроля.



Фото: Reuters

Кобринское предприятие оказалось в поле зрения силовиков несколько лет назад из-за большой выручки и маленького штата сорудников. В компании, название которой не приводится, было трудоустроено несколько работников, официально получавших минимальную зарплату. Несмотря на немногочисленный трудовой коллектив, выручка этой фирмы только за 2016 год превысила 4,8 млн рублей. Подозрительным показалось и то, что выручка была получена исключительно за реализацию на рынках Беларуси плодоовощной продукции иностранного производства. И это при довольно скудном ассортименте — польские яблоки и турецкие помидоры.

В скором времени силовики установили, что предприятие занимается незаконным реэкспортом в Россию санкционной продукции.

Заграничные яблоки и помидоры растаможивались в Бресте и Минске и по документам предназначалась одному из кобринских предприятий, руководил которым уроженец Азербайджана, имевший российское гражданство. Далее «санкционная» продукция без оформления каких-либо документов перевозилась в Москву и реализовывалась там на рынках. А по бухгалтерскому учету предприятия отражалась ее реализация за наличный расчет на белорусских рынках.

Таким образом за два года было ввезено в Беларусь и в последующем реализовано в России более тысячи 20-тонных автомобилей «санкционки». Выручка контрабандистов составила свыше 14 млн рублей.

Заработанные за реализованную «санкционку» деньги директор предприятия до октября 2017 года получал по международной сети подпольного банкинга «хавала». Схема такая: покупатель плодоовощной продукции в Москве передавал российским участникам «хавалы» деньги, а продавец продукции их сразу же забирал в Минске у белорусских участников этой незаконной сети. Такой способ перевода денег обеспечивал быстроту операции и конфиденциальность. Как правило, сумма вознаграждения за услуги составляла от 1 до 10% от суммы перевода.

После того как белорусские «хаваладары» были задержаны работниками Департамента финансовых расследований и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, директор кобринского предприятия стал получать денежные средства за реализуемую плодоовощную продукцию уже посредством легальных банковских переводов.

В результате фирма недоплатила более 2,5 млн рублей налогов. В апреле 2018 года за уклонение от уплаты налогов в отношении директора и двух работников предприятия было возбуждено уголовное дело. В настоящее время материалы переданы в суд. Подозреваемые свою вину полностью признали и возместили в бюджет 1,6 млн рублей неуплаченных налогов, говорится в материале КГК.