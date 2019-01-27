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В Могилеве пройдет семинар по продвижению экспорта белорусских предприятий

28.01.2019 — Новости Экономики | Савецкая вёска  
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Эффективные инструменты для продвижения белорусского экспорта представят предприятиям Могилевского региона на практическом семинаре 30 января 2019 г. 
 
 
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Эффективные инструменты для продвижения белорусского экспорта представят предприятиям Могилевского региона на практическом семинаре 30 января...
 
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