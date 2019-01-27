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Сайдик: Минские соглашения могут быть заменены на новый план по урегулированию конфликта на Донбассе
28.01.2019 18:36 — Новости Экономики | Tut.by
Для урегулирования конфликта на Донбассе создан новый план, который должен заменить Минские соглашения. Об этом в интервью австрийской газете
Минские соглашения Мартин Сайдик считает «не совсем четко прописанными». Например, есть сложности с проведением местных выборов на востоке Украины. Как пояснил дипломат, новый план еще в декабре был представлен Совету министров ОБСЕ.
— Важным моментом является то, что для проведения местных выборов необходима помощь извне. Мы пришли к выводу, что это может быть только ООН. У ОБСЕ есть задача судить о выборах, поэтому она не может организовать выборы. К этому добавляется весь аспект безопасности, — считает Сайдик.
Кроме того, в новом плане предлагается создать агентство Евросоюза по восстановлению Донбасса, по примеру того, что работало после войны на Балканах. Агентство, деятельность которого должна распространяться на все районы Донецкой и Луганской областей, должно сотрудничать с руководством миссии ООН и ОБСЕ, но при этом быть автономным.
Новый мирный план, как поясняет дипломат, должен быть подписан руководителями стран «нормандской четверки», а также ратифицирован парламентами Украины и РФ.
— Минские соглашения не ратифицировали ни российский, ни украинский парламент. Это проблема, конечно. Наша идея состоит в том, чтобы иметь такой политический вес, которого затем придерживаются все, чтобы реализовать и внедрить документ, который также одобрен парламентами, — сказал Сайдик.
Говоря о предполагаемой численности военной и полицейской миссий ООН на Донбассе, Мартин Сайдик сказал, что она пока не подсчитывалась, однако не будет достигать 20 тысяч человек, «как некоторые об этом говорят».
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Сайдик: Минские соглашения могут быть заменены на новый план по урегулированию конфликта на Донбассе
Новый план еще в декабре был представлен Совету министров ОБСЕ.
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