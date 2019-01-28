Чистые фильтры – здоровый двигатель

Автомобильные фильтры обеспечивают оптимальную работу и условия эксплуатации двигателя, надежно защищая его от ускоренного изнашивания из-за посторонних примесей, пыли, частиц и пр. Чтобы двигатель служил долго и корректно, следует использовать качественные фильтры: воздушный, топливный (бензин или дизельное топливо) и масляный. А их замену следует осуществлять регулярно, с учетом сроков полезной эксплуатации и пробега транспортного средства.

Воздушные фильтры – незаменимые помощники автомобиля

Для эффективной защиты двигателя от попадания частиц грязи во избежание его преждевременного износа важно, чтобы воздушный фильтр был выполнен из качественных материалов. Воздушные фильтры Bosch производятся из синтетического микропористого материала, пропитанного специальным смоляным составом. Такая конструкция позволяет задерживать мельчайшие твердые частицы и пропускать во впускной канал двигателя максимально очищенный воздух. Кроме того, эти фильтры также оснащаются очень износостойкими полиуретановыми уплотнениями, точно подогнанными по форме корпуса, что позволяет герметично установить сам фильтр, не допуская попадания неочищенного воздуха. Подходят для большинства серийных автомобилей.

Засоренный фильтр может вызвать падение мощности двигателя и увеличение загрязняющих выбросов; увеличение износа, вызываемого инородными частицами, а также трудности с запуском и увеличение потребления топлива. При появлении подобных «симптомов» стоит проверить состояние фильтра и при необходимости заменить его в сети СТО Bosch Service. Мы рекомендуем менять фильтр в соответствии с требованиями автопроизводителей.

Цель – абсолютно чистое топливо

Даже мельчайшие частицы в топливе – будь то бензин или дизель, могут вывести из строя двигатель. Благодаря многослойным фильтрующим материалам, эффективность удерживания частиц фильтрами Bosch достигает 95% (ISO TR 13355, размер частиц 3-5 нм). При этом бензиновые фильтры способны удалять из топлива инородные частицы размером даже меньше 0,001 мм, а оптимальное наполнение фильтров и улучшенное отделение воды делает дизельные фильтры Bosch идеальным решением для автомобиля на биодизельном топливе.

В случае езды с загрязненным топливным фильтром происходит засорение системы питания и форсунок впрыска топлива. А это, в свою очередь, приводит к неровной работе двигателя и потере мощности. В конце концов, двигатель перестанет работать вообще. Мы рекомендуем менять топливные фильтры в соответствии с требованиями автопроизводителей.

Сбалансированная работа двигателя с масляным фильтром

Масло – одна из важнейших жидкостей для корректной работы автомобиля с топливом. Частая перегрузка мотора, движение с частыми остановками, холодный климат, частая и резкая смена температур негативно сказываются на смазочных свойствах масла, а также способствует его загрязнению продуктами нагара, частицами пыли, грязи и т. д. Специальный фильтр не дает загрязняющим частицам просочиться внутрь двигательной системы, обеспечивая безотказную работу двигателя.

Использование неочищенного масла ведет к интенсивному износу двигателя, поэтому масляный фильтр следует заменять с каждой заменой масла.