«Белкарт для трех госбанков - это плохо». КГК хочет активнее развивать национальную платежную систему

Комитет госконтроля предлагает правительству и Нацбанку создать наиболее благоприятные условия для функционирования собственной платежной системы. При этом наличие в учредителях национального оператора «Белкарт» только трех госбанков не способствует его развитию. Об этом говорится в публикации в подведомственном журнале КГК.



Фото: belkart.by

В Беларуси на долю карточек «Белкарт» приходится около 41% эмиссии белорусскими банками банковских платежных карт. В то же время 90% эмиссии «Белкарта» — это выпуск банков-акционеров: АСБ Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк.

Рост эмиссии карточек «Белкарта» пришелся на период с 2009 по 2012 год, в конце которого их рыночная доля достигала порядка 47%. Этому способствовали требования государства по обязательной реализации зарплатных проектов в бюджетной сфере на основе карт внутренней платежной системы. При этом при списании денежных средств на территории Беларуси на карточки внутренней платежной системы приходится только около 33% в общем объеме таких операций, говорится в публикации.

В последние годы на рынке платежных карт наметился рост доли карточек с более развитыми технологическими возможностями, а также маркетинговыми стимулами (бесконтактные платежи, использование технологии 3DSecure, участие в программе лояльности, кешбэки и др.). При этом указанными характеристиками в основном обладают карточки международных платежных систем, которые также являются коммерчески более выгодными для банков. В то же время продукты «Белкарт» существенно отстают от предложения карт международных платежных систем, считают в КГК.

Контролеры признают, что, когда в стране преобладают крупнейшие международные платежные системы VISA и MasterCard, предложить потребителям что-то более привлекательное достаточно сложно. Однако мировая практика показывает, что государства предпочитают не подстраиваться под международные платежные системы, а создавать суверенные карточные продукты. К примеру, в Германии преимущественное хождение имеют карты национальной платежной системы GeldKarte, в Австрии — Quick, во Франции — CartesBancaires, в Португалии — SIBS, в Италии — Pago, в Голландии — Chipknip, в Канаде — Interac. В Российской Федерации активно развивается национальная платежная система «МИР». Предпосылкой к развитию в России собственной национальной системы платежных карт стали введенные в марте 2014 года западные санкции.

В Комитете госконтроля подчеркнули, что неоднократно обращали внимание правительства и Нацбанка на целесообразность выработки действенных и взвешенных подходов к решению отдельных проблемных вопросов на национальном рынке банковских платежных карт. Прежде всего это касается приоритетного положения международных платежных систем, а также недостаточного уровня развития «Белкарта». Наличие же в составе учредителей ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ» только трех государственных банков делает эту платежную систему внутренней и не стимулирует других участников рынка. А фактически складывающийся дисбаланс в межбанковском вознаграждении снижает заинтересованность банков — не акционеров этого общества в эмиссии карточек «Белкарт», говорится в материале КГК.

«Мировой опыт развития национальных платежных систем свидетельствует о том, что участие государства в данном процессе позитивно сказывается на их развитии. При этом отказ от национальной платежной системы может привести к потере значимого для экономики сегмента внутреннего финансового рынка. Создание же наиболее благоприятных условий для функционирования собственной платежной системы позволит создать предпосылки для преодоления технического отставания, уменьшения оттока из страны иностранной валюты, а также создаст стимулы для расширения безналичных расчетов и развития различных платежных инструментов», — резюмируют в КГК.