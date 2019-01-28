Беларусь не сумела укрепить позиции в рейтинге восприятия коррупции Transparency International

Беларусь опустилась на 70-е место с 68-го год назад в Индексе восприятия коррупции за 2018 год, оставшись с теми же итоговыми 44 баллами и разделив позицию с Ямайкой и Соломоновыми островами. Об этом сообщает международное движение по противодействию коррупции Transparency International .





Лидеры индекса последних нескольких лет поменялись местами, Дания (88 баллов) обошла Новую Зеландию (87 баллов), за ними следуют Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария (по 85 баллов). Замыкают рейтинг Сомали (10 баллов) и Сирия (13 баллов).

Россия в рейтинге опустилась на 138-е место, набрав 28 баллов, Украина поднялась на 120-е с 32 баллами, год назад страны делили 130−135 места. Польша занимает 36-е место, Литва — 38-е, Латвия — 41-е.

Интересно, что в регионе, к которому относится Беларусь, Восточная Европа и Центральная Азия, наша страна выглядит лучше среднего (43 балла) и входит в тройку лидеров после Грузии (58 баллов, 41-е место) и Черногория (45 баллов, 67-е место).

Индекс восприятия коррупции показывает, что продолжающееся неосуществление большинством стран действенных мер по установлению значительного контроля над коррупцией способствует кризису демократии во всем мире.

«Многие демократические институты находятся под угрозой по всему миру — часто со стороны лидеров с авторитарными и популистскими тенденциями — нам необходимо сделать больше для усиления системы сдержек и противовесов в целях защиты прав граждан, — заявила Патриция Морейра, управляющий директор Transparency International. — Коррупция ослабляет демократию, что порождает порочный круг, в котором коррупция подрывает демократические институты, а слабые демократические институты, в свою очередь, имеют меньше возможностей для контроля коррупции».

Беларусь совершила серьезный скачок по итогам 2016 года — с 107-го на 79-е место. С тех пор серьезных подвижек в рейтинге нет.

Рейтинг измеряет индекс восприятия коррупции в государственном секторе 180 государств и ранжируется в баллах по шкале от 0 (серьезно коррумпированное) до 100 (полное отсутствие коррупции). Согласно методологии рейтинга, нулевое значение в индексе соответствует максимально возможному уровню коррупции, сотня — минимальному. Transparency составляет свой индекс, используя регулярно публикуемые исследования ряда международных организаций — Всемирного банка, Freedom House, фонда Bertelsmann и других. Каждое из этих исследований анализирует отдельный аспект: инвестиционные риски, свободу слова, уровень жизни, сложность ведения бизнеса, но все они так или иначе затрагивают вопросы коррупции.

Непобедимая и легендарная. Почему коррупция имеет все шансы пережить борцов с ней