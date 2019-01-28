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Государство продает все акции витебского завода «ВИЗАС»

29.01.2019 10:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Завод «ВИЗАС» включен в приватизационный перечень 2019 года, сформированный Госкомитетом по имуществу.


Фото: Юрий Бурякин

Витебский производитель заточных станков уже не первый год фигурирует в списке предложений для потенциальных инвесторов, но впервые государство готово выйти из акционерного капитала ОАО, полностью реализовав принадлежащие ей акции (98,69% уставного фонда).

Ценные бумаги предлагают для продажи по конкурсу с определенными условиями. Обязательное требование к победителю — внести в уставный фонд ОАО не менее 2 млн долларов. Эти деньги необходимо направить на техническую модернизацию завода.

Новому собственнику также нужно сохранить основной вид деятельности предприятия, расширить ассортимент продукции и географию экспорта. Средняя зарплата работников не должна опускаться ниже уровня средней по Витебску.

«ВИЗАС» — единственный в СНГ производитель станков для изготовления и заточки режущего инструмента.

 
Теги: Витебск
 
 
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Обязательное требование к победителю - внести в уставный фонд ОАО не менее 2 млн долларов. Эти деньги необходимо направить на техническую модернизацию завода.
 
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