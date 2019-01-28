Минчанка купила квартиру в Ратомке. Эксперт оценил новостройку и рассказал, хорошая ли это идея

— Проект мне понравился очень, но нужной суммы на руках не было. Я долго сомневалась, как быть. В итоге все решилось за один вечер. Как-то в разговоре знакомая призналась, что и она, и все ее друзья построились, но никто из них не собрал на квартиру всю сумму от первой до последней копейки. Эти слова побудили меня к действию. И я решила начать.

Уже через неделю Катя оформила кредит на недвижимость в ОАО «Белинвестбанк». Клиентам со статусом нуждающихся в улучшении жилищных условий банк предлагал особые условия кредитования — на 2 процентных пункта ниже установленной ставки на весь срок кредитования. Ставка была зафиксирована и составляет 11,56% годовых. Кроме того, для очередников, решивших строиться на коммерческих условиях, есть льготы по подоходному налогу. Это тоже стало неплохим «бонусом» для принятия решения.

— Имущественным вычетом я пользуюсь уже год, это добавило к моему месячному бюджету около 100$.



