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Минчанка купила квартиру в Ратомке. Эксперт оценил новостройку и рассказал, хорошая ли это идея

29.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Минчанка Катя променяла столичную прописку на собственные квадратные метры. Девушка построилась в Ратомке и не жалеет об этом. По крайней мере пока. Вместе с ней Realt.by пройдет все этапы новосела — от приемки квартиры до долгожданного новоселья. Мы запускаем серию статей о покупке своей первой квартиры. Начинаем с экзамена для застройщика — принимаем квартиру в Ратомке вместе с профессиональными строителями из сообщества «Мастер Дел Золотые Руки».

Минчанка купила квартиру в Ратомке. Эксперт оценил новостройку и рассказал, хорошая ли это идея

Почему Ратомка?

Уже 28 лет семья Екатерины стоит на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске. Не так давно девушка поняла: от государства ждать нечего, разделила очередь и решила действовать самостоятельно.

— 5 лет назад, когда средняя цена «квадрата» была в районе 1700 долларов, о покупке собственного жилья я даже не мечтала. Потом цены упали, я начала преуспевать в своей профессиональной деятельности и подумала: «А почему бы и нет?». Несколько лет присматривалась к новостройкам, изучала предложения, откладывала деньги на первоначальный взнос. Когда некая сумма собралась, в интернете появилась реклама нового дома в Ратомке, — рассказывает Катя.

Минчанка купила квартиру в Ратомке. Эксперт оценил новостройку и рассказал, хорошая ли это идея

Многоквартирный дом в 5 этажей построен в 7 километрах от МКАД. Застройщик — УКС Минского района, генподрядчик — частная фирма «Металлстройпрофиль». Проект, созданный в альянсе госструктуры и бизнеса, заявил о себе громко. Застройщик обещал покупателям европланировки, витражное остекление, вентилируемые фасады, современные подъезды и комфорт по цене существенно ниже рынка. Так, «однушка» около 50 «квадратов» с просторной кухней-гостиной обошлась Кате примерно в $40 тыс. В Минске за эти деньги предложений не было.

Минчанка купила квартиру в Ратомке. Эксперт оценил новостройку и рассказал, хорошая ли это идея
Минчанка купила квартиру в Ратомке. Эксперт оценил новостройку и рассказал, хорошая ли это идея
Минчанка купила квартиру в Ратомке. Эксперт оценил новостройку и рассказал, хорошая ли это идея
Минчанка купила квартиру в Ратомке. Эксперт оценил новостройку и рассказал, хорошая ли это идея

 Проект мне понравился очень, но нужной суммы на руках не было. Я долго сомневалась, как быть. В итоге все решилось за один вечер. Как-то в разговоре знакомая призналась, что и она, и все ее друзья построились, но никто из них не собрал на квартиру всю сумму от первой до последней копейки. Эти слова побудили меня к действию. И я решила начать.

Уже через неделю Катя оформила кредит на недвижимость в ОАО «Белинвестбанк». Клиентам со статусом нуждающихся в улучшении жилищных условий банк предлагал особые условия кредитования — на 2 процентных пункта ниже установленной ставки на весь срок кредитования. Ставка была зафиксирована и составляет 11,56% годовых. Кроме того, для очередников, решивших строиться на коммерческих условиях, есть льготы по подоходному налогу. Это тоже стало неплохим «бонусом» для принятия решения.

— Имущественным вычетом я пользуюсь уже год, это добавило к моему месячному бюджету около 100$.

Минчанка купила квартиру в Ратомке. Эксперт оценил новостройку и рассказал, хорошая ли это идея

Эксперт о новостройке

Договор с застройщиком Катя подписала в декабре 2017 года, в конце 2018 девушку пригласили на предприемку. Вместе с представителями ООО «Эво-Лэнд» в квартире был проверен каждый сантиметр. Специалисты выкатили список из 15 замечаний, из главного — царапины и пленки на окнах, подтек на потолке (квартира находится на 5-м крайнем этаже), вопросы по штукатурке.

Минчанка купила квартиру в Ратомке. Эксперт оценил новостройку и рассказал, хорошая ли это идея

К нашему визиту все эти огрехи должны были быть исправлены. Проверить качество работ вызвались профессиональные строители, которые будут заниматься непосредственно ремонтом в квартире. Со слов представителей сообщества «Мастер Дел Золотые Руки», качество новостройки можно оценить на четверку. «Некоторые “косяки” остались, но застройщик не сможет их исправить из-за того, что нормы строительства позволяют ему этого не делать»:

 Во время приемки квартиры всегда нужно представлять, какой ремонт вы будете делать. Простой пример: большинство из тех замечаний, которые отметили представители «Эво-Лэнд», исправлены, однако во время ремонта нам все равно многое придется переделывать. Дизайн-проект предполагает покраску стен, для этого они должны быть идеально подготовлены. Если нужна подготовка поверхности стен под обои, то штукатурить стены не обязательно, если они не имеют больших завалов по плоскости и по уровню. Выполняется всего лишь оттяжка внутренних углов, верхней и нижней плинтусной линии. А под покраску стен требуется совершенно другая подготовка и качество. Стены должны быть идеально ровными. Уже сейчас на стенах трещины, а это недопустимо, и необходимо выполнить ряд работ по их устранению, — пояснил индивидуальный предприниматель и руководитель сообщества «Мастер Дел Золотые Руки» Владимир.

Минчанка купила квартиру в Ратомке. Эксперт оценил новостройку и рассказал, хорошая ли это идея

На замечания строителей ООО «Металлстройпрофиль» реагировал в режиме реального времени. Компания тут же предложила переделать штукатурку бесплатно на стенах, где появились трещины.

Минчанка купила квартиру в Ратомке. Эксперт оценил новостройку и рассказал, хорошая ли это идея
Минчанка купила квартиру в Ратомке. Эксперт оценил новостройку и рассказал, хорошая ли это идея

Проблему с намоканием угла в прихожей застройщик исправил. Причиной подтека послужили осадки во время монтирования плит перекрытий. Однако к моменту приемки подтек появился уже в ванной. Со слов строителей, проблему, возможно, надо решать и на кровле, и внутри квартиры.

Минчанка купила квартиру в Ратомке. Эксперт оценил новостройку и рассказал, хорошая ли это идея

Владимир отметил, что главное внимание во время приемки квартиры в новостройке нужно уделять окнам, радиаторам, дверям и коммуникациям. Это то, что за свой счет исправлять будет дорого. Все остальное -- в зависимости от ремонта. Если собственник сжат по срокам, то что-то лучше исправить самому качественно и быстро, чем воевать с застройщиком.

 Фурнитуру и ручки на окнах нужно проверять, но то, что они исправно работают сейчас, не значит, что их не нужно будет регулировать через полгода. Я всем новоселам советую после ремонта приглашать мастера для регулировки. Из-за температурных перепадов герметичность и четкость работы окон может быть потеряна, — пояснил Владимир.

Минчанка купила квартиру в Ратомке. Эксперт оценил новостройку и рассказал, хорошая ли это идея

О застройщике

Надо сказать, что к компании «Металлстройпрофиль» у Кати претензий нет. Сотрудники фирмы оперативно реагируют на все замечания, всегда идут навстречу клиенту. Чего не скажешь о работе УКСа:

 К подрядчику у меня вопросов нет. Они достаточно оперативно устраняют выявленные недостатки, быстро реагируют на звонки, отвечают на все вопросы. Но у меня как у человека, заключившего договор с УКСом, а не с компанией «Металлстройпрофиль», вопрос: почему УКС не проводит никакой информационной политики? Сдача дома была просрочена на 3 месяца, за все это время нас ни разу не информировали о причинах. Только в конце мы увидели документ о том, что строительство приостанавливалось на 169 дней. Не хочу давать оценку этим срокам, но вопросы по поводу ввода в эксплуатацию есть. Если все было правильно, то почему дольщиков не информировали? Почему мы не получали допсоглашений? Первое допсоглашение с переносом срока на месяц я подписала. После него уже не было ничего — ни информации, ни писем, ни документов.

Минчанка купила квартиру в Ратомке. Эксперт оценил новостройку и рассказал, хорошая ли это идея

Профессиональные строители оценили качество новостройки на четверку. Что-то сделано неплохо, но замечания есть. Уже скоро бригада приступит к ремонту, а мы расскажем, сколько стоит отделка квартиры в новостройке, с какими подводными камнями может столкнуться новосел и на что обратить внимание, чтобы ремонт был сделан качественно и надолго.

Фото: Павел Садовский

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Теги: Минск
 
 
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Минчанка Катя променяла столичную прописку на собственные квадратные метры. Девушка построилась в Ратомке и не жалеет об этом. По крайней мере пока. Вместе с ней...
 
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