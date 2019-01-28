Миссия МАГАТЭ прибудет в Беларусь в мае

Миссия МАГАТЭ по вопросам государственной системы учета и контроля ядерных материалов (миссия ISSAS) будет работать в Беларуси в конце мая 2019 года. Подготовительная встреча к проведению миссии состоялась в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзоре).

Эксперты МАГАТЭ во главе с руководителем предстоящей миссии ISSAS Владимиром Цисаром обсудили с представителями белорусского регулирующего органа в области ядерной и радиационной безопасности, других органов госуправления и организаций административные и тематические аспекты ее подготовки и проведения. По результатам обсуждения проведение миссии ISSAS запланировано на 27-31 мая, пишет БЕЛТА .

Миссия МАГАТЭ по вопросам государственной системы учета и контроля ядерных материалов проводится по запросу принимающей страны. Цели и задачи миссии ISSAS - оценить правовую базу и нормативно-правовые, административные и технические вопросы системы учета и контроля ядерных материалов как на уровне государства, так и на уровне организаций, а также оценить эффективность этих систем в отношении выполнения гарантий (соответствующего соглашения о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия) со стороны государства. Миссия также работает над тем, чтобы определить области, в которых может быть повышена эффективность дальнейшего сотрудничества с МАГАТЭ по вопросам учета и контроля ядерных материалов или эффективность гарантий, дать рекомендации, как можно исправить или устранить любые выявленные недостатки.

"Работой с миссией ISSAS Беларусь продолжает последовательную практику приглашения в страну международных оценочных миссий МАГАТЭ для совершенствования своей системы обеспечения ядерной и радиационной безопасности и ее отдельных компонентов на основании современных международных стандартов безопасности в контексте реализации первой ядерной энергетической программы", - отметили в Госатомнадзоре.

Ранее по его линии состоялись миссия по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS) - в октябре 2016 года, а также миссия по вопросам аварийной готовности и реагирования (EPREV) - в октябре 2018 года.

Напомним, что 17 октября в Беларуси завершилась миссия МАГАТЭ по рассмотрению аварийной готовности и реагирования на ядерные аварии и радиологические аварийные ситуации. Проверка проводилась по просьбе правительства Беларуси.