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Миссия МАГАТЭ прибудет в Беларусь в мае
29.01.2019 11:13 — Новости Экономики | БДГ
Миссия МАГАТЭ по вопросам государственной системы учета и контроля ядерных материалов (миссия ISSAS) будет работать в Беларуси в конце мая 2019 года. Подготовительная встреча к проведению миссии состоялась в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзоре).
Эксперты МАГАТЭ во главе с руководителем предстоящей миссии ISSAS Владимиром Цисаром обсудили с представителями белорусского регулирующего органа в области ядерной и радиационной безопасности, других органов госуправления и организаций административные и тематические аспекты ее подготовки и проведения. По результатам обсуждения проведение миссии ISSAS запланировано на 27-31 мая, пишет
Миссия МАГАТЭ по вопросам государственной системы учета и контроля ядерных материалов проводится по запросу принимающей страны. Цели и задачи миссии ISSAS - оценить правовую базу и нормативно-правовые, административные и технические вопросы системы учета и контроля ядерных материалов как на уровне государства, так и на уровне организаций, а также оценить эффективность этих систем в отношении выполнения гарантий (соответствующего соглашения о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия) со стороны государства. Миссия также работает над тем, чтобы определить области, в которых может быть повышена эффективность дальнейшего сотрудничества с МАГАТЭ по вопросам учета и контроля ядерных материалов или эффективность гарантий, дать рекомендации, как можно исправить или устранить любые выявленные недостатки.
"Работой с миссией ISSAS Беларусь продолжает последовательную практику приглашения в страну международных оценочных миссий МАГАТЭ для совершенствования своей системы обеспечения ядерной и радиационной безопасности и ее отдельных компонентов на основании современных международных стандартов безопасности в контексте реализации первой ядерной энергетической программы", - отметили в Госатомнадзоре.
Ранее по его линии состоялись миссия по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS) - в октябре 2016 года, а также миссия по вопросам аварийной готовности и реагирования (EPREV) - в октябре 2018 года.
Напомним, что 17 октября в Беларуси
Отметим, что в Европе
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Миссия МАГАТЭ по вопросам государственной системы учета и контроля ядерных материалов (миссия ISSAS) будет работать в Беларуси в конце мая 2019 года.
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