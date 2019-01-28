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Миссия МАГАТЭ прибудет в Беларусь в мае

29.01.2019 11:13 — Новости Экономики | БДГ  
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Миссия МАГАТЭ по вопросам государственной системы учета и контроля ядерных материалов (миссия ISSAS) будет работать в Беларуси в конце мая 2019 года. Подготовительная встреча к проведению миссии состоялась в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзоре).

Эксперты МАГАТЭ во главе с руководителем предстоящей миссии ISSAS Владимиром Цисаром обсудили с представителями белорусского регулирующего органа в области ядерной и радиационной безопасности, других органов госуправления и организаций административные и тематические аспекты ее подготовки и проведения. По результатам обсуждения проведение миссии ISSAS запланировано на 27-31 мая, пишет БЕЛТА.

Миссия МАГАТЭ по вопросам государственной системы учета и контроля ядерных материалов проводится по запросу принимающей страны. Цели и задачи миссии ISSAS - оценить правовую базу и нормативно-правовые, административные и технические вопросы системы учета и контроля ядерных материалов как на уровне государства, так и на уровне организаций, а также оценить эффективность этих систем в отношении выполнения гарантий (соответствующего соглашения о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия) со стороны государства. Миссия также работает над тем, чтобы определить области, в которых может быть повышена эффективность дальнейшего сотрудничества с МАГАТЭ по вопросам учета и контроля ядерных материалов или эффективность гарантий, дать рекомендации, как можно исправить или устранить любые выявленные недостатки.

"Работой с миссией ISSAS Беларусь продолжает последовательную практику приглашения в страну международных оценочных миссий МАГАТЭ для совершенствования своей системы обеспечения ядерной и радиационной безопасности и ее отдельных компонентов на основании современных международных стандартов безопасности в контексте реализации первой ядерной энергетической программы", - отметили в Госатомнадзоре.

Ранее по его линии состоялись миссия по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS) - в октябре 2016 года, а также миссия по вопросам аварийной готовности и реагирования (EPREV) - в октябре 2018 года.

Напомним, что 17 октября в Беларуси завершилась миссия МАГАТЭ по рассмотрению аварийной готовности и реагирования на ядерные аварии и радиологические аварийные ситуации. Проверка проводилась по просьбе правительства Беларуси.

Отметим, что в Европе крайне негативно относятся к строительству белорусской атомной станции. Белорусские власти уверены, что в ЕС опасаются энергетической независимости Беларуси, тогда как европейская сторона беспокоится о безопасности будущего атомного реактора, находящегося в непосрдественной близовсти от европейской границы. В феврале  этого года во время встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом Ангела Меркель также высказалась по поводу белорусской атомной станции. Позднее литовская сторона приняла решение установить на расстоянии 50 километров от Белорусской АЭС 150 предупредительных сирен, которые бы информировали население о возможной опасности в случае инцидентов на АЭС, а еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что пока Беларусь не докажет, что БелАЭС полностью безопасна, отношения Евросоюза с Беларусью не могут стать ближе.

 
 
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Миссия МАГАТЭ по вопросам государственной системы учета и контроля ядерных материалов (миссия ISSAS) будет работать в Беларуси в конце мая 2019 года.
 
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