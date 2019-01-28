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Экс-премьер Украины - Лукашенко: Вы очень популярный человек в Украине

29.01.2019 12:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Украины Петр Порошенко доволен тем, как развивается украинско-белорусское сотрудничество, двусторонняя комиссия работает, как часы. Об этом на встрече с Александром Лукашенко заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгений Марчук, передает пресс-служба белорусского президента.


Фото: пресс-служба президента

На встрече затрагивались различные аспекты белорусско-украинских отношений, увеличение объемов торгово-экономического сотрудничества. Лукашенко отметил, что в этом отношении самым высоким уровнем в свое время был товарооборот в размере 8 млрд долларов.

«Это был наш лучший показатель. Сегодня где-то 5,5 млрд долларов. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся», — сказал президент.

В свою очередь Марчук передал белорусскому лидеру теплый привет от президента Украины Петра Порошенко.

«Я вчера с ним виделся. Он просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество, особенно после форума регионов и не только. Комиссия двусторонняя работает, как часы», — сказал он.

Между странами сложились хорошие отношения и на человеческом уровне. «Отношение к Беларуси и к вам лично как президенту Беларуси — вы очень популярный человек в Украине. Я вам скажу это откровенно», — заявил Марчук.

Также было отмечено, что в текущем году планируется завершить демаркацию совместной границы.

Представитель Украины также поделился впечатлениями от посещения Беларуси: «Я уже пятый год участвую в этом переговорном процессе. И мне приходилось, кроме тяжелого бремени, бывать в вашей фантастической библиотеке. Я там остался специально на субботу. Таких библиотек немного в мире. Я был в вашем оперном театре, музее Янки Купалы… Просто был поражен».

Напомним, экс-премьер и руководитель СБУ Украины Евгений Марчук был назначен представителем страны в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в ноябре прошлого года. С 2014 года этот пост занимал бывший президент Украины Леонид Кучма. 2 октября Кучма покинул пост. Официально решение было связано с достижением экс-президентом 80-летнего возраста.

 
 
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Сегодня двусторонний товарооборот составляет 5,5 млрд долларов. Президенты договаривались достигнуть 10 млрд долларов.
 
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