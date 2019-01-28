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Экс-премьер Украины - Лукашенко: Вы очень популярный человек в Украине
29.01.2019 12:06 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко доволен тем, как развивается украинско-белорусское сотрудничество, двусторонняя комиссия работает, как часы. Об этом на встрече с Александром Лукашенко заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгений Марчук, передает
На встрече затрагивались различные аспекты белорусско-украинских отношений, увеличение объемов торгово-экономического сотрудничества. Лукашенко отметил, что в этом отношении самым высоким уровнем в свое время был товарооборот в размере 8 млрд долларов.
«Это был наш лучший показатель. Сегодня где-то 5,5 млрд долларов. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся», — сказал президент.
В свою очередь Марчук передал белорусскому лидеру теплый привет от президента Украины Петра Порошенко.
«Я вчера с ним виделся. Он просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество, особенно после
Между странами сложились хорошие отношения и на человеческом уровне. «Отношение к Беларуси и к вам лично как президенту Беларуси — вы очень популярный человек в Украине. Я вам скажу это откровенно», — заявил Марчук.
Также было отмечено, что в текущем году планируется завершить демаркацию совместной границы.
Представитель Украины также поделился впечатлениями от посещения Беларуси: «Я уже пятый год участвую в этом переговорном процессе. И мне приходилось, кроме тяжелого бремени, бывать в вашей фантастической библиотеке. Я там остался специально на субботу. Таких библиотек немного в мире. Я был в вашем оперном театре, музее Янки Купалы… Просто был поражен».
Напомним, экс-премьер и руководитель СБУ Украины Евгений Марчук
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Сегодня двусторонний товарооборот составляет 5,5 млрд долларов. Президенты договаривались достигнуть 10 млрд долларов.
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