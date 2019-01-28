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«Семейную схему» нашел КГК при ремонте тракторов в Гродненской области

29.01.2019 12:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Работники госконтроля выявили «семейную схему» при посредничестве в ремонте тракторов для Гродненской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, руководитель предприятия, оказывающего сельскохозяйственным предприятиям региона услуги по ремонту тракторов, приобретал запчасти через посредническую структуру. Там руководителем была его жена, а учредителем — сын.

До 2016 года ремонтное предприятие было официальным дилером Минского тракторного завода на территории области и осуществляло гарантийное обслуживание техники. Но в 2012—2018 годах часть запчастей была куплена по завышенной стоимости у подконтрольной фирмы.

«Между тем договором с МТЗ предусматривалась возможность закупки запчастей напрямую у производителя», — рассказывают в КГК.

Включение посредника, по оценке ведомства, привело к удорожанию запчастей в среднем на 30%, а на отдельные позиции торговая надбавка фирмы-посредника достигала 300%. Так как оплата за некоторые ремонты проводилась из средств бюджета, то ущерб государству оценивают в более чем 85 тысяч рублей.

В отношении обоих супругов возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, в особо крупном размере). За это грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

 
 
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В отношении одной семейной пары возбуждено уголовное дело о хищении.
 
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