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СБУ: Среди наемников ЧВК Вагнера в Африке есть белорусы

29.01.2019 14:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Служба безопасности Украины сообщила, что в ее распоряжении оказались паспортные данные более чем тысячи наемников российской ЧВК Вагнера, которые с августа по декабрь 2018 года были переброшены в Судан, ЦАР и другие африканские страны. Среди них, по данным украинских спецслужб, есть и белорусы.

СБУ пишет, что российские наемники доставлялись в Судан и другие страны региона на самолетах Минобороны РФ по заказу ОО «М Инвест», коммерческой структуры, которую связывают с «поваром Путина» Евгением Пригожиным.

«Серия и номера загранпаспортов наемников „ЧВК Вагнера“, а также место их оформления еще раз подтверждают — это тайный отряд внештатных убийц ГУ ГШ ВС РФ. Остается только услышать от официальных лиц РФ, какой именно „шпиль“ в Судане или ЦАР они посещали», — отметил председатель СБУ Василий Грицак, проводя аналогию с предполагаемыми исполнителями покушения на убийство Скрипалей «Александра Петрова» и «Руслана Боширова», которые утверждали, что поехали в английский Солсбери смотреть на местный собор и его всемирно известный шпиль.

Украинская спецслужба публикует первую порцию этого списка — 149 фамилий. Среди них есть как минимум два белоруса: Алексей Берговин из Минска (1980 г. р.) и Александр Ступницкий из Орши (1989 г. р.).


Фото: СБУ

Ступницкий уже фигурировал в прошлогоднем сообщении СБУ, когда в спецслужбе заявили, что узнали имена 11 белорусов, которые воюют в составе ЧВК Вагнера в Сирии. Киев тогда опубликовал шесть имен. Кроме Ступницкого, это были Вадим Юшкевич и Константин Гирс из Витебской области, Эдвард Давидов из Бреста, Сергей Сазанов из Гомельской области и Руслан Бобинин из Минска.

Кроме белорусов, в состав «африканских ротаций» «ЧВК Вагнера», по данным СБУ, входили и другие иностранцы — граждане Ливана, Молдовы и ряда непризнанных республик (Абхазия, Нагорный Карабах).

Что известно о белорусах, которых украинские спецслужбы назвали наемниками

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Служба безопасности Украины сообщила, что в ее распоряжении оказались паспортные данные более чем тысячи наемников российской ЧВК Вагнера
 
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