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СБУ: Среди наемников ЧВК Вагнера в Африке есть белорусы
29.01.2019 14:13 — Новости Экономики | Tut.by
Служба безопасности Украины
СБУ пишет, что российские наемники доставлялись в Судан и другие страны региона на самолетах Минобороны РФ по заказу ОО «М Инвест», коммерческой структуры, которую
«Серия и номера загранпаспортов наемников „ЧВК Вагнера“, а также место их оформления еще раз подтверждают — это тайный отряд внештатных убийц ГУ ГШ ВС РФ. Остается только услышать от официальных лиц РФ, какой именно „шпиль“ в Судане или ЦАР они посещали», — отметил председатель СБУ Василий Грицак, проводя аналогию с предполагаемыми исполнителями покушения на убийство Скрипалей «Александра Петрова» и «Руслана Боширова», которые утверждали, что поехали в английский Солсбери смотреть на местный собор и его всемирно известный шпиль.
Украинская спецслужба публикует первую порцию этого списка — 149 фамилий. Среди них есть как минимум два белоруса: Алексей Берговин из Минска (1980 г. р.) и Александр Ступницкий из Орши (1989 г. р.).
Ступницкий уже фигурировал в прошлогоднем сообщении СБУ, когда в спецслужбе заявили, что
Кроме белорусов, в состав «африканских ротаций» «ЧВК Вагнера», по данным СБУ, входили и другие иностранцы — граждане Ливана, Молдовы и ряда непризнанных республик (Абхазия, Нагорный Карабах).
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Служба безопасности Украины сообщила, что в ее распоряжении оказались паспортные данные более чем тысячи наемников российской ЧВК Вагнера
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