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Покинувшему Беларусь бизнесмену Аверьянову расширили обвинение
29.01.2019 14:54 — Новости Экономики | Tut.by
Правоохранительные органы Беларуси расширили обвинение в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова, экстрадиции которого из Германии добивается Минск. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев.
— Процедура экстрадиции продолжается. Мы находимся в постоянном контакте с германской стороной. Все документы, которые у нас запрашивали, предоставили. Из актуального: недавно был расширен объем обвинения [Аверьянову]. Помимо неуплаты налогов его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями, — сказал Брылев.
Год назад Аверьянова, которого ранее объявили в международный розыск,
Осенью 2017 года Следственный комитет
Несколько лет назад у бизнесмена разгорелась «война» с кредиторами за свои активы. Банки и подрядчики просили погасить долги, которые образовались из-за реализации инвестпроектов.
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Год назад Аверьянова, которого ранее объявили в международный розыск, задержали в Берлине. Один из районных судов Берлина одобрил взятие под стражу с целью выдачи.
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