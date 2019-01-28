Качество молока зависит от соблюдения технологий

С приходом зимы жизнь на молочных фермах не замирает.

Здесь процесс круглогодичный, ведь молоко было и остается востребованным продуктом питания, приносящим ощутимый доход сельхозпредприятиям.

На центральной ферме «Шайтерово» производится большая часть молочной продукции хозяйства. В сухих, хорошо проветриваемых помещениях находится 400 коров на привязном содержании.

Дойное стадо, а это 292 буренки, обслуживают посменно 10 операторов машинного доения – 7 основных и 3 подменных. Операторы Светлана Григорьева, Валентина Хадкевич, Наталья Глебко, Татьяна Шиманская, Наталья Богушенок, Наталья Новожилова, Алла Сыревич, Елена Дрижова, Евгения Олеско свое дело знают.

Доение трехразовое – от этого шайтеровцы не отступают даже зимой. Всё строго по технологии. В сутки на ферме производится 7 тонн вкусного и полезного продукта.

Для сохранения его качества работают два холодильника вместимостью 6,5 и 5 тонн.

Особый участок у Инны Маршируевой – ей доверено раздаивание первотелок. Раздой коров повышает их производительность на 20-30%. На попечении женщины 150 голов. Помимо коров, здесь находится 180 телят. С молодняком работают Галина Бурак, Наталья Лысёнок, Ольга Гусак. Ежедневно скот осматривает главный ветврач Константин Шкиндер, большую работу проделывают осеменатор-гинеколог Сергей Судаков и зоотехник-селекционер Марина Мицкевич.

Гарантией успеха молочного хозяйства является надежная кормовая база — сенажные ямы заложены прямо возле фермы. А для сохранения качества кормов приобретен откусыватель. Есть необходимые добавки, шроты, премиксы. Рационы под полную потребность конкретного животного рассчитывает главный зоотехник Татьяна Сугак. Налажен выпуск собственных комбикормов, состав которых также рассчитывает главный зоотехник.

— Сегодня в хозяйстве их выпускается три вида – для коров и телят. Комбикормовый завод оправдал себя: производство рентабельно, а главное, можно варьировать рецептуру «под себя», — говорит Татьяна Альбертовна.

Директор сельхозпредприятия Михаил Гумненков постоянно держит руку на пульсе событий: на каждом совещании учитываются пожелания работников и обсуждаются текущие проблемы. Ежедневно на ферме бывают специалисты хозяйства, а раз в месяц группа в составе главного зоотехника, экономической службы, главного инженера производит объезд по всем фермам. Поэтому здесь нет «больных» тем и неразрешенных вопросов.

На ферме созданы все условия: раздевалка, комната отдыха и приема пищи, индивидуальные шкафчики, спецодежда и резиновые сапоги, перчатки, инструменты и средства для доения.

— Это очень важно, когда руководство слышит твои проблемы, — говорит заведующий фермой Любовь Снапок. На «посту» Любовь Сергеевна без малого 10 лет.

На ферме многими процессами управляет компьютер. Налажена механизированная раздача кормов. Тем не менее, работы животноводам Сергею Шуляку, Александру Чесновицкому, Анатолию Хроменко, Алексею Ясюкевичу, Владимиру Кухаренку, Сергею Шокелю и Александру Станкевичу хватает. Каждые два часа нужно ворошить корма, следить за наличием воды, чистить коров и производить выемку навоза.

Не сидят без дела слесари по обслуживанию молокопровода Олег Садовский и Михаил Кухаренок, трактористы Иван Шапель и Андрей Шайковский. Чистоту и порядок на ферме помогает поддерживать технический работник Ирина Авзина.

Работает своя лаборатория, куда свозятся образцы для анализов со всех ферм хозяйства. На этом участке трудится лаборант Наталья Сыревич.

Зарплата зависит от количества и качества молока. Понятно, чем они выше, тем больше зарплата. Но главный стимул – доверие потребителей.

— У нас у каждого есть в городе и дети, и внуки, и родные, — говорят животноводы. — Поэтому стараемся получить как можно лучшее молочко — ведь люди им питаются.

Стоит ли говорить, что подавляющая часть молока в сельхозпредприятии – сорта «экстра»?!

Секрет высоких надоев прост: если к делу относиться ответственно и с любовью, оно обязательно принесет желаемый результат.

Ксения ТОМАШЕВИЧ.