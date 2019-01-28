Белорусская оппозиция в Брюсселе обсудит «дело Золотовой», риски для суверенитета Беларуси и выборы

Делегация белорусских оппозиционных политиков участвует в форуме «Евронест», который в эти дни проходит в Брюсселе. Во время форума белорусские оппозиционеры планируют обсудить с европейскими политиками вопросы выборов в Беларуси, риски и угрозы для суверенитета республики, «дело Марины Золотовой».
Замглавы БНФ Алексей Янукевич на заседании рабочей группы по Беларуси в Европарламенте планирует говорить о необходимости в «гораздо более активном сопротивлении кремлевской дезинформации, пропаганде и распространению фейковых новостей», необходимости более активного включения Беларуси в европейские и трансатлантические программы безопасности и изменений в избирательном законодетальстве.
Анатолий Лебедько у себя в Facebook написал, что хочет во время заседания поднять вопросы о необходимости честных и свободных выборах в Беларуси по стандартам ОБСЕ, о «рисках и угрозах для суверенитета Беларуси», «деле Марины Золотовой» и внутренней политике белорусских властей.
Кроме того, как сообщил «Радыё Свабода» один из лидеров Белорусского христианской демократии Виталий Рымашевский, белорусские оппозиционеры расширили тезисы своих выступлений и хотят в Брюсселе обсудить и новое постановление правительства о стоимости услуг милиции, расходов на медобслуживание и уборку территории во время массовых мероприятий.
Помимо участия в дискуссии, представители ОГП, БХД и «За Свободу» проведут встречи с представителями Европейской народной партии и чиновниками Еврокомиссии, которые курируют «Восточное партнерство».
Евронест — парламентская ассамблея Восточного партнерства, в которой участвуют представители Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины и Беларуси.