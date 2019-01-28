Что поменяется в строительной сфере страны? Разработан проект развития Беларуси по задачам ООН

В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 70/1 «Преобразование нашего мира». Программа предусматривает 17 целей, достичь которые необходимо до 2030 года. В связи с задачей Беларусь подготовила программу, как избавиться от нищеты, повысить качество медицины, образования и обеспечить население комфортным жильем в указанный срок. План развития страна представила на первом Национальном форуме в Минске.

Один из пунктов программы посвящен развитию рынка жилья и комфортным условиям проживания. Согласно документу, в жилищной политике взят курс на увеличение обеспечения населения доступным и комфортным жильем (в том числе арендным).

На первом этапе реализации (2021–2026 гг.) акцент сделан на индивидуальное домостроение. Авторы обещают богатый выбор частных домов: разные планировки, «метражи» и цены. Кроме того, должны быть решены и проблемы инженерии. В отличие от большинства существующих коттеджных поселков под Минском, строить планируют не только дома, но и коммуникации, дороги, социальные объекты.

В многоквартирном строительстве акцент сделан на энергосбережение, технологии «умного дома», повышенные эксплуатационные характеристики. Внимание сосредоточено на акустическом комфорте жильцов, инженерном оснащении и других аспектах комфорта.

В качестве стимулирования платежеспособного спроса планируется развитие программ ипотечного кредитования, жилищных сбережений и лизинга жилых помещений.

На второй этап реализации проекта (2026-2035 гг.) предусмотрен переход от понятия капитальный ремонт к понятию реновация объекта недвижимости. Ремонт с модернизацией будет производиться не только на фасадах и внутри здания, но и на территории объекта недвижимости. Кроме того, для создания комфортной городской среды планируется внедрить концепцию «Умный город» (SmartCity). На ее базе предусмотрена цифровизация таких сфер, как безопасность и управление городской инфраструктурой, транспорт, медицинские услуги, экология, коммунальное хозяйство, утилизация отходов, благоустройство. В городе появятся зоны беспроводной связи 5G, расширится внедрение систем мониторинга движения общественного транспорта и другое.

К слову

С 27 ноября по 5 декабря 2018 года Беларусь посетила экспертно-консультативная миссия MARS («интеграция, ускорение и поддержка политики»), организованная ООН в сотрудничестве с РБ. Результаты проверки показали, что Беларусь достигла значительных успехов в устойчивом развитии с момента становления своей независимости. Миссия определила несколько платформ, которые помогут ускорить реализацию достижения поставленных резолюцией целей, среди них:

· «зеленый» переход к инклюзивному и устойчивому росту;

· ориентация на будущие поколения;

· цифровые трансформации и социальные инновации;

· гендерное равенство в обществе.

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