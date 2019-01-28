ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что поменяется в строительной сфере страны? Разработан проект развития Беларуси по задачам ООН

29.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 70/1 «Преобразование нашего мира». Программа предусматривает 17 целей, достичь которые необходимо до 2030 года. В связи с задачей Беларусь подготовила программу, как избавиться от нищеты, повысить качество медицины, образования и обеспечить население комфортным жильем в указанный срок. План развития страна представила на первом Национальном форуме в Минске.

Что поменяется в строительной сфере страны? Разработан проект развития Беларуси по задачам ООН

Один из пунктов программы посвящен развитию рынка жилья и комфортным условиям проживания. Согласно документу, в жилищной политике взят курс на увеличение обеспечения населения доступным и комфортным жильем (в том числе арендным).

На первом этапе реализации (2021–2026 гг.) акцент сделан на индивидуальное домостроение. Авторы обещают богатый выбор частных домов: разные планировки, «метражи» и цены. Кроме того, должны быть решены и проблемы инженерии. В отличие от большинства существующих коттеджных поселков под Минском, строить планируют не только дома, но и коммуникации, дороги, социальные объекты.

В многоквартирном строительстве акцент сделан на энергосбережение, технологии «умного дома», повышенные эксплуатационные характеристики. Внимание сосредоточено на акустическом комфорте жильцов, инженерном оснащении и других аспектах комфорта.

В качестве стимулирования платежеспособного спроса планируется развитие программ ипотечного кредитования, жилищных сбережений и лизинга жилых помещений.

На второй этап реализации проекта (2026-2035 гг.) предусмотрен переход от понятия капитальный ремонт к понятию реновация объекта недвижимости. Ремонт с модернизацией будет производиться не только на фасадах и внутри здания, но и на территории объекта недвижимости. Кроме того, для создания комфортной городской среды планируется внедрить концепцию «Умный город» (SmartCity). На ее базе предусмотрена цифровизация таких сфер, как безопасность и управление городской инфраструктурой, транспорт, медицинские услуги, экология, коммунальное хозяйство, утилизация отходов, благоустройство. В городе появятся зоны беспроводной связи 5G, расширится внедрение систем мониторинга движения общественного транспорта и другое.

К слову

С 27 ноября по 5 декабря 2018 года Беларусь посетила экспертно-консультативная миссия MARS («интеграция, ускорение и поддержка политики»), организованная ООН в сотрудничестве с РБ. Результаты проверки показали, что Беларусь достигла значительных успехов в устойчивом развитии с момента становления своей независимости. Миссия определила несколько платформ, которые помогут ускорить реализацию достижения поставленных резолюцией целей, среди них:

·  «зеленый» переход к инклюзивному и устойчивому росту;

·  ориентация на будущие поколения;

·  цифровые трансформации и социальные инновации;

·  гендерное равенство в обществе.

Читайте также:

24 гектара в Новинках застроят многоэтажками — президент подписал указ №29

Новый закон: в России можно будет купить и продать квартиру через онлайн-сервис без посредников

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 70/1 «Преобразование нашего мира». Программа предусматривает 17 целей, достичь которые необходимо до 2030 года. В...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Чистые фильтры – здоровый двигатель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика