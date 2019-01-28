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Долги по коммуналке и рассрочки в магазинах не позволят получить кредит на жильё? Вся информация будет в базе Нацбанка

29.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь Дмитрий Калечиц в своём докладе, опубликованном на портале Нацбанка, выразил обеспокоенность увеличением девальвационных ожиданий и ростом потребительского кредитования. В докладе было предложено создать единую базу, в которой будет содержаться вся информация по долгам населения.

Долги по коммуналке и рассрочки в магазинах не позволят получить кредит на жильё? Вся информация будет в базе Нацбанка
Источник: alau.kz

Финансовый сектор страны стабилен

По информации Нацбанка, в 2018 г. финансовый сектор страны оставался стабильным по отношению к наиболее значимым рискам. Устойчивыми были страховой сектор, лизинговые организации и сектора других финансовых посредников. Обеспечено стабильное и бесперебойное функционирование платёжной системы страны. Уровень системных рисков находился в приемлемых диапазонах.

Однако «увеличение девальвационных ожиданий, вызванное курсовыми колебаниями в августе – сентябре, послужило причиной замедления темпов роста рублёвых депозитов. А в декабре 2018 г. впервые с сентября 2017 г. наблюдался прирост валютных вкладов домашних хозяйств».

Долги по коммуналке и рассрочки в магазинах не позволят получить кредит на жильё? Вся информация будет в базе Нацбанка
Источник: www.nbrb.by

Лизинг выходит на высокие показатели доходности

С другой стороны, лизинговые организации смогли выйти на отличные показатели доходности. Речь идёт в том числе и о лизинге недвижимости. По словам Дмитрия Калечица, факторами роста рынка лизинга в 2018 году явились:

● снижение стоимости кредитных ресурсов;

● рост потребительского лизинга;

● нормы законодательства, предусматривающие льготное финансирование лизинга отечественной продукции;

● нормы законодательства, предусматривающие лизинг одноквартирных жилых домов и квартир.

В целом же в течение 2018 г. банковский сектор обладал профицитом ликвидности. При этом риски были минимальными.

«Фаза спада финансового цикла, обозначившаяся в Беларуси в начале 2017 г., остановилась к середине 2018 г., и во втором полугодии наметился разворот на восстановление. Об этом в числе прочих факторов сигнализируют рост соотношения кредита и ВВП и рост цен на рынке недвижимости. Тем самым можно предположить, что в конце 2018 г. на финансовом рынке произошёл переход в фазу восстановления, которое продолжится на протяжении всего 2019 г.», — говорится в докладе.

Сохраняются высокие темпы кредитования

Однако сохраняются основные источники системных рисков, обусловленные низкой эффективностью деятельности государственных предприятий, высоким уровнем внешнего долга и долларизацией балансов банков. Вызывает определённые опасения у докладчика и сохранение высоких темпов роста потребительского кредитования.

«Наиболее существенным риском по размеру потенциальных убытков для кредитных организаций остаётся кредитный риск. В текущий момент некоторую обеспокоенность вызывает ситуация на рынке розничного кредитования. С одной стороны, кредиты банков на потребительские цели за 2018 г. выросли на 46%, или на 1,4 млрд руб. Для сравнения, в 2017 г. — на 75%, или на 1,3 млрд руб. Меньшими темпами приросли кредиты банков населению на финансирование недвижимости — на 20%, или на 1,2 млрд руб.

Быстрый рост потребительского кредитования потенциально может стать источником системного финансового риска, если данная тенденция сохранится. С другой стороны, процентные платежи за кредиты относительно доходов населения сохраняются на приемлемом уровне».

Планируется создать единую базу долгов

Планируют ввести интеграцию информации из различных баз данных в кредитный регистр. В частности, туда будут включены данные по рассрочкам от розничных торговых сетей, а также по коммунальным платежам из ЕРИП. Это будет сделано для учёта всех долгов физических лиц. Значит получить кредит на недвижимость будет не так просто, если у вас есть невыплаченные рассрочки или непогашенные долги по "коммуналке". Единственное, что пока неясно, когда подобная инициатива претворится в жизнь. Возможно, это произойдёт уже в 2019 году.

 
 
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Заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь Дмитрий Калечиц в своём докладе, опубликованном на портале Нацбанка, выразил...
 
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