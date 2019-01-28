Евродепутат рассказал, с какими ведомствами в Беларуси сложнее всего вести переговоры

Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Богдан Здроевский рассказал, что ему легче вести переговоры с министрами культуры и экономики Беларуси, но сложно — с ЦИК и министерствами, которые «отвечают за права и свободы граждан». Об этом политик заявил в интервью телеканалу «Белсат».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Отвечая на вопрос, стоит ли ЕС строить формальные отношения с Минском, Здроевский призвал не делать слишком оптимистичных выводов из того, что его переговоры с министрами культуры и экономики «выглядят лучше, чем два года назад».

— Самые сложные переговоры идут у нас с [Центральной] избирательной комиссией и с теми министерствами, которые отвечают за права и свободы граждан. Европа, особенно скандинавские страны, рассчитывают на введение моратория на исполнение смертной казни.

По словам Здроевского, «простые и дешевые сигналы» Минска могли бы очень хорошо воспринять в Брюсселе.

Политик отметил, что открытые европейские двери для Беларуси — это «предложение, а не факт».

— За ними стоит много условий от европейских учреждений, даже делегации, которой я руковожу. Но должен подчеркнуть, что реакция (Минска. — Ред.) на эти ожидания очень медленная и сдержанная, с заметным недоверием и настороженностью. Будто бы введение реформ и изменений могло бы поставить под угрозу ситуацию в Беларуси. Я бы этого не боялся, я бы уговаривал белорусские власти, чтобы эти шаги были более заметны и чтобы их лучше оценивало общество и оппозиция, чтобы СМИ могли легче работать.

Здроевский подчеркнул, что ЕС, несмотря на свои внутренние проблемы, не теряет Беларусь из поля зрения.