В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правильный крепеж для организации домашнего спортзала Зимой самое время задуматься о домашнем спортзале. Достаточно наличие всего лишь нескольких спортивных снарядов. Главное, во избежание травм быть уверенным в их...

Зимой самое время задуматься о домашнем спортзале. Достаточно наличие всего лишь нескольких спортивных снарядов. Главное, во избежание травм быть уверенным в их надежном креплении. Во-первых, стоит обратить внимание на то, из каких материалов сделаны стены и потолки будущего спортзала. Базовый материал должен быть надежным и соответствовать прикладываемой нагрузке. Поэтому крепить боксерскую грушу или турник к потолку из гипсокартона без основательной подконструкции, это плохая идея. Во-вторых, нужно учесть вес снаряда. Например, боксерская груша зачастую весит 150 килограммов, при тренировке к ней прикладывается большая сила, вызывающая колебательные движения. В этом случае крепление обычными пластиковыми дюбелями не подойдет. Падение может привести к серьезным негативным последствиям.Если крепить снаряды к основанию из бетона и кирпичной кладки, то оптимальным представляется решение использовать химический анкер FISV. Его высокоэффективный гибридный состав из винилэстеровой смолы и цемента не содержит стирола, быстро затвердивает и надежно фиксирует спортивное оборудование.Для его установки нужно ввести инъекционный состав в отверстие, в которое затем устанавливается анкерная шпилька для монтажа кронштейна боксерской груши или турника. При монтаже в пустотелый кирпич необходимо дополнительное использование сетчатой гильзы для равномерного распределения инъекционного состава в отверстии.Устанавливая снаряды в бетон, можно использовать стальные анкеры, которые работают за счёт распора. При креплении в газобетон рекомендовано применение анкера для газобетона FPX. Инновационное решение четырехлепестковой гильзы предотвращает проворот анкера в газобетоне, что увеличивает нагрузки при вырыве и срезе.Перед установкой боксерской груши нужно рассчитать место для установки так, чтобы при ударах она не попадала в стены или предметы, находящиеся поблизости. Закрепляя ее, следует использовать кронштейн и крюк, входящие в комлект, необходимые расстояния будут уже рассчитаны. Кроме того, будет возможность снять грушу и убрать в другое место с целью экономии пространства.При монтаже турника лучше заранее рассчитать правильную высоту точек крепления кронштейнов, чтобы при подтягивании ноги не касались земли. Также нужно соблюсти строго горизонтальное расположение турника, чтобы мышцы рук и плеч работали одинаково. В этом поможет стрительный уровень.http://fischer-market.ru