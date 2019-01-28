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Правильный крепеж для организации домашнего спортзала
29.01.2019 13:07 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Зимой самое время задуматься о домашнем спортзале. Достаточно наличие всего лишь нескольких спортивных снарядов. Главное, во избежание травм быть уверенным в их надежном креплении. Во-первых, стоит обратить внимание на то, из каких материалов сделаны стены и потолки будущего спортзала. Базовый материал должен быть надежным и соответствовать прикладываемой нагрузке. Поэтому крепить боксерскую грушу или турник к потолку из гипсокартона без основательной подконструкции, это плохая идея. Во-вторых, нужно учесть вес снаряда. Например, боксерская груша зачастую весит 150 килограммов, при тренировке к ней прикладывается большая сила, вызывающая колебательные движения. В этом случае крепление обычными пластиковыми дюбелями не подойдет. Падение может привести к серьезным негативным последствиям.
Если крепить снаряды к основанию из бетона и кирпичной кладки, то оптимальным представляется решение использовать химический анкер FISV. Его высокоэффективный гибридный состав из винилэстеровой смолы и цемента не содержит стирола, быстро затвердивает и надежно фиксирует спортивное оборудование.
Для его установки нужно ввести инъекционный состав в отверстие, в которое затем устанавливается анкерная шпилька для монтажа кронштейна боксерской груши или турника. При монтаже в пустотелый кирпич необходимо дополнительное использование сетчатой гильзы для равномерного распределения инъекционного состава в отверстии.
Устанавливая снаряды в бетон, можно использовать стальные анкеры, которые работают за счёт распора. При креплении в газобетон рекомендовано применение анкера для газобетона FPX. Инновационное решение четырехлепестковой гильзы предотвращает проворот анкера в газобетоне, что увеличивает нагрузки при вырыве и срезе.
Перед установкой боксерской груши нужно рассчитать место для установки так, чтобы при ударах она не попадала в стены или предметы, находящиеся поблизости. Закрепляя ее, следует использовать кронштейн и крюк, входящие в комлект, необходимые расстояния будут уже рассчитаны. Кроме того, будет возможность снять грушу и убрать в другое место с целью экономии пространства.
При монтаже турника лучше заранее рассчитать правильную высоту точек крепления кронштейнов, чтобы при подтягивании ноги не касались земли. Также нужно соблюсти строго горизонтальное расположение турника, чтобы мышцы рук и плеч работали одинаково. В этом поможет стрительный уровень.
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Зимой самое время задуматься о домашнем спортзале. Достаточно наличие всего лишь нескольких спортивных снарядов. Главное, во избежание травм быть уверенным в их...
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