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В предложениях Smartec появилось недорогое устройство для идентификации вен пальцев и карт Em Marine

29.01.2019 13:22 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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АРМО-Системы представила комбинированный считыватель ST-VR041EM марки Smartec, который рассчитан для организации биометрического доступа по рисунку вен пальцев и по proximity-картам Em Marine. Новинка имеет встроенный контроллер, за счет чего способна работать автономно, а также снабжена интерфейсом Wiegand для интеграции в любую СКУД на базе оборудования других производителей. Следует отметить, что ST-VR041EM имеет память на 1000 шаблонов венозных рисунков и 2000 кодов смарт-карт и подходит для эксплуатации на входных/внутренних дверях не только офисов, но и запыленных производств. Два типа идентификации повышают надежность контроля доступа, а также расширяют спектр применения считывателя и мест его установки. Новинка объединяет биометрический считыватель и ридер RFID-карт стандарта Еm Мarine и поддерживает доступ по картам/биометрический доступ по венам, а также одновременно по картам и венам. Это делает считыватель универсальным решением и для установки на входные двери зданий, и на двери в переговорные помещения либо служебные зоны, где не требуется усиленный контроль. Следует отметить, что ST-VR041EM оснащен усовершенствованным по сравнению с предыдущими моделями сканером, а память устройства рассчитана на хранение 1000 биометрических шаблонов отпечатков, до 10 шаблонов на одного пользователя, а также на 2000 кодов RFID-карт.

Благодаря наличию встроенного контроллера считыватель Smartec способен работать автономно, контролируя проход через одну дверь или турникет. Так, с ST-VR041EM можно организовать биометрический доступ, а также доступ по картам в удаленные от офиса помещения, например, на склад. Немаловажно, что подключить новый считыватель можно в любую существующую или новую СКУД на объекте, в том числе и сторонних производителей, через интерфейс Wiegand. При этом выходной Виганд-формат биометрического устройства может конфигурироваться под имеющийся в системе путем изменения длины кода.

Технология идентификации по рисунку вен пальцев не уступает по надежности сканированию радужной оболочки глаза и геометрии лица, но отличается более низкой стоимостью. В то же время, в отличие от идентификации по отпечаткам пальцев, при сканировании вен пальцев намного ниже вероятность ложного отказа, а также значительно меньше риск фальсификации.

Поскольку венозный рисунок формируется путем просвечивания пальца ИК-излучением, биометрический доступ по данному признаку может осуществляться независимо от состояния кожного покрова и чистоты рук. Это позволяет устанавливать биометрический считыватель ST-VR041EM не только в офисах, но и на производствах, а также применять для контроля доступа людей пожилого возраста, чьи отпечатки пальцев утрачивают с годами свою четкость.

Высокая надежность и устойчивость считывателя к взлому, к любому несанкционированному проникновению в помещение обеспечивается в первую очередь использованием биометрии данного типа. Венозный рисунок невозможно сфальсифицировать, что исключает использование муляжей.

Кроме того, комбинация в одном корпусе двух считывателей позволяет сочетать биометрический доступ и доступ по RFID-картам для максимальной безопасности на объекте. Немаловажно, что считыватель снабжен датчиком вскрытия, который срабатывает при попытке снятия крышки корпуса или отрыва ST-VR041EM от поверхности, и имеет выход для присоединения исполнительного устройства.

Дополнительный функционал ST-VR041EM включает в себя управление электрозамком двери как нормально-открытого, так и нормально-закрытого типа, для чего биометрический считыватель снабжен релейным выходом с НО-/НЗ-контактами. Наряду с этим он имеет вход для датчика положения двери, а также вход для подключения кнопки запроса на выход.

Благодаря этому считыватель позволяет организовать не только биометрический доступ в здание/помещение, но и свободный выход из него, а также полностью контролировать состояние точки доступа. Кроме того, при использовании программного обеспечения Smartec Таймекс считыватель можно применять и для учета рабочего времени сотрудников c множеством режимов работы персонала.

www.armosystems.ru
 
 
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АРМО-Системы представила комбинированный считыватель ST-VR041EM марки Smartec, который рассчитан для организации биометрического доступа по рисунку вен пальцев и по...
 
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