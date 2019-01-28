В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Семь преимуществ натурального камня как основа решений ROCKWOOL для улучшения современной жизни Производитель теплозвукоизоляции и огнезащиты из каменной ваты анонсирует выход нового видео, посвященного семи преимуществам натурального камня. В ролике...

Производитель теплозвукоизоляции и огнезащиты из каменной ваты анонсирует выход нового видео, посвященного семи преимуществам натурального камня. В ролике показаны ключевые свойства сырья, из которого на протяжении 80 лет ROCKWOOL создает решения для улучшения повседневной жизни. Камень использовался человеком испокон веков. Во времена древних цивилизаций главными достоинствами камня при возведении построек были его долговечность, надежность и широкое распространение этого ресурса в природе. Современные технологии позволили взглянуть на этот неиссякаемый материал по-новому и раскрыть другие его сильные стороны. Каменная вата является экологичным материалом, который производится из натурального базальта, сырья вулканического происхождения.Полезные свойства каменной ваты могут быть использованы для самых разных целей. В силу своей природной негорючести каменная вата приобрела большую популярность в качестве огнезащиты как в жилых, так и в промышленных зданиях. И даже на морских судах. Каменная вата выдерживает температуру свыше 1000 градусов. Она зарекомендовала себя как надежная теплоизоляция, которая позволяет снизить энергопотери при обогреве помещений.Тем самым она способствует снижению углекислотных выбросов в окружающую среду, решая глобальные проблемы изменения климата. Благодаря открытой пористой структуре и хаотичному расположению волокон этот материал работает как звукоизоляция, что помогает полноценно отдохнуть или, наоборот, сконцентрироваться на работе и учебе.О других преимуществах и областях применения каменной ваты вы можете узнать в познавательном и вдохновляющем ролике о семи преимуществах камня на Youtube-канале ROCKWOOL Russia по ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=KbvshsfY5ugwww.rockwool.ru