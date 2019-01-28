В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какие окна выбирают девелоперы 5 декабря 2018 года в Красногорске прошел Третий форум проектировщиков Московской области. Выступая на форуме, один из производителей комплектующих высказал мысль,...

5 декабря 2018 года в Красногорске прошел Третий форум проектировщиков Московской области. Выступая на форуме, один из производителей комплектующих высказал мысль, что качественные оконные конструкции могут стать весомой помощью для застройщиков в поиске новых заказчиков. Партнерство с производителями окон и поставщиками оконных систем европейского уровня становится важным конкурентным преимуществом для строительных компаний. По всей стране отмечается рост спроса потребителей на жилье, не требующее вложений или с минимальной потребностью в ремонте. Согласно опросу компании Бон Тон, проведённому в декабре 2018 года, 32,5 процента потенциальных покупателей предпочли бы отделку white box, то есть квартиру с выполненной подготовкой к чистовому ремонту, а чистовую отделку выбрало бы 49,2 процента опрошенных.Девелоперы, уловившие этот тренд, все чаще предлагают новостройки с чистовой отделкой в формате купил и живи, то есть требующие минимум вложений перед новосельем. Так, в 2018 году, по данным аналитического центра ЦИАН, в Московском регионе уже не менее 39 процентов новостроек продавалось с чистовой отделкой. Ожидается, что эта доля будет только расти.Ещё несколько лет назад покупатели квартир в новостройках зачастую были вынуждены начинать чистовую отделку с полной замены новых, недавно установленных окон. Вне зависимости от уровня проекта они выполнялись из самого дешёвого профиля и бюджетной фурнитуры с ограниченной функциональностью, рассказывает Александр Приходько, заместитель директора по продажам компании PROPLEX.Сейчас, в условиях повышения конкуренции, устанавливать некачественные окна становится крайне невыгодно для застройщиков. Жильцы не только могут потребовать устранения дефектов в течение трех лет после покупки в соответствии с законодательством, но и изначально выбирать квартиры в новостройках, где девелопер решил не экономить на окнах.В борьбе за покупателя, который становится всё более требователен, застройщики сейчас переходят от самых бюджетных оконных конструкций на более дорогие комплектации. Они включают профильные системы с большей монтажной шириной, от 70 миллиметров, энергосберегающие двухкамерные стеклопакеты, надежную фурнитуру европейских производителей и цветную ламинацию.Именно светопрозрачные конструкции, наряду с архитектурными и планировочными решениями, а также доступной инфраструктурой и благоустройством прилегающих территорий, становятся одним из обоснований высокого уровня объекта недвижимости.Например, компания Beit Development, с 2002 года работающая в Дагестане и реализовавшая в Махачкале более десятка строительных проектов, в прошлом году закончила работы в жилом комплексе бизнес-класса Золотые Ключи. Он возведён на ул. Азиза Алиева и состоит из корпусов переменной этажности, от 8 до 12 этажей. На крышах домов расположено 13 пентхаусов с индивидуальными террасами.Одним из архитектурных элементов, подчеркивающих высокий статус жилья в самом центре Махачкалы, стали ламинированные под золото окна. Они изготовлены на основе профильной системы PROPLEX Comfort с монтажной шириной 70 миллиметров и оснащены фурнитурой известного австрийского бренда Maco. Такая комплектация окон помогает защитить помещения как от зимних штормов, нередких в этом приморском городе, так и от летнего зноя, что повышает привлекательность жилья для обеспеченных покупателей.Та же комплектация окон, но классического белого цвета была выбрана и для остекления ещё одного объекта Beit Development, жилого комплекса Родные просторы, который в архитектурном плане выделяется использованием вентилируемых фасадов с отделкой из керамогранита.Строительная компания Beit Development остекляет свои объекты светопрозрачными конструкциями собственного производства. Этот девелопер очень скрупулёзно подходит к отбору поставщиков профильных систем и комплектующих, говорит Мурад Гебеков, менеджер по продажам бизнес-региона Дагестан компании PROPLEX.Со стороны заказчиков строительства есть четкий запрос на доступные по цене, но качественные окна, которые по используемым компонентам, комплектации и эксплуатационным характеристикам соответствовали бы статусу объекта недвижимости.Можно заметить, что во многих городах со сложным климатом, где светопрозрачные конструкции подвергаются сильным ветровым нагрузкам, осадкам, высокой инсоляции или знакопеременным температурам, застройщики склонны выбирать высококачественные профильные системы для жилья любого уровня и с любым уровнем готовности.Так, в 2018 году компания Русганза Продактс использовала профильные системы PROPLEX для остекления ряда жилых комплексов в Санкт-Петербурге, среди которых жилые комплексы Приневский, Апрель, Новая Охта. То же решение выбрала инвестиционно-строительная компания Престиж для малоэтажного жилого комплекса Лазурный-3 в Геленджике.Возрастающая конкуренция на рынке жилой недвижимости позволяет покупателям не просто ожидать от девелоперов привлекательных предложений по квартирам с готовой отделкой, но и рассчитывать на использование более качественных конструкций и материалов.Данный тренд увеличивает их востребованность со стороны застройщиков. В свою очередь, это повышает привлекательность поставщиков решений и конструкций с улучшенными потребительскими характеристиками как партнеров, вместе с которыми можно побороться за капризного клиента.www.proplex.ru