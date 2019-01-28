В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Полимерные мембраны LOGICROOF компании ТЕХНОНИКОЛЬ получили знак KOMO Полимерные мембраны LOGICROOF компании ТЕХНОНИКОЛЬ, в частности марки LOGICROOF V-RP, LOGICROOF V-GR, LOGICROOF V-GR FB, прошли специальные исследования и получили знак KOMO, подтверждающий...

Полимерные мембраны LOGICROOF компании ТЕХНОНИКОЛЬ, в частности марки LOGICROOF V-RP, LOGICROOF V-GR, LOGICROOF V-GR FB, прошли специальные исследования и получили знак KOMO, подтверждающий возможность использования материалов для объектов в Нидерландах. Знак KOMO, это высший знак качества для строительного и промышленного секторов экономики Нидерландов. Исследования проводятся независимыми экспертами, и получение знака KOMO является гарантией того, что продукция отличается стабильным качеством, эффективностью и безопасностью. Продукция компании ТЕХНОНИКОЛЬ уже хорошо известна на рынках многих европейских стран. Полимерные мембраны LOGICROOF применяются на самых разных объектах Европы. Но для эффективного развития объектных продаж в Нидерландах важно официальное подтверждение заявляемых характеристик материалов и высокого качества продукции, отметил операционный директор направления Полимерные мембраны и PIR производственной компании ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Спиряков. Получить знак KOMO почетно и ответственно. Благодаря этому мы можем участвовать в национальных конкурсах, поставлять материалы на крупнейшие объекты, что позволит значительно усилить наши позиции на рынке Нидерландов.www.tn.ru