ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полимерные мембраны LOGICROOF компании ТЕХНОНИКОЛЬ получили знак KOMO

29.01.2019 14:21 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A
Полимерные мембраны LOGICROOF компании ТЕХНОНИКОЛЬ, в частности марки LOGICROOF V-RP, LOGICROOF V-GR, LOGICROOF V-GR FB, прошли специальные исследования и получили знак KOMO, подтверждающий возможность использования материалов для объектов в Нидерландах. Знак KOMO, это высший знак качества для строительного и промышленного секторов экономики Нидерландов. Исследования проводятся независимыми экспертами, и получение знака KOMO является гарантией того, что продукция отличается стабильным качеством, эффективностью и безопасностью. Продукция компании ТЕХНОНИКОЛЬ уже хорошо известна на рынках многих европейских стран. Полимерные мембраны LOGICROOF применяются на самых разных объектах Европы. Но для эффективного развития объектных продаж в Нидерландах важно официальное подтверждение заявляемых характеристик материалов и высокого качества продукции, отметил операционный директор направления Полимерные мембраны и PIR производственной компании ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Спиряков. Получить знак KOMO почетно и ответственно. Благодаря этому мы можем участвовать в национальных конкурсах, поставлять материалы на крупнейшие объекты, что позволит значительно усилить наши позиции на рынке Нидерландов.

www.tn.ru
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полимерные мембраны LOGICROOF компании ТЕХНОНИКОЛЬ, в частности марки LOGICROOF V-RP, LOGICROOF V-GR, LOGICROOF V-GR FB, прошли специальные исследования и получили знак KOMO, подтверждающий...
 
Новости дня
Новости экономики
 
СБУ: Среди наемников ЧВК Вагнера в Африке есть белорусы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика