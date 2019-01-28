В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Soudal увеличивает гарантийный срок продукции SOUDAL сообщает об увеличения срока эксплуатации продукции, у некоторых позиций в два раза. Данные изменения позволят внести вклад в сохранение экологии, так как...

SOUDAL сообщает об увеличения срока эксплуатации продукции, у некоторых позиций в два раза. Данные изменения позволят внести вклад в сохранение экологии, так как уменьшится количество закупок, и, соответственно, использованных материалов для изготовления упаковки. Чаще всего пользователи хранят упаковки с клеем и другими строительными и DIY-материалами достаточно долгое время. Однако бывают ситуации, когда необходимость в использовании возникает нечасто. В итоге порой пользователям приходится расставаться с полными тюбиками и банками. Научно-исследовательский отдел SOUDAL провел тщательные исследования и пришел к следующему выводу. Большинство DIY-продукции компании имело стандартный срок службы 12 месяцев, хотя можно было гарантировать гораздо больший период. Некорректные временные рамки приводили к тому, что многие пригодные к использованию средства уничтожались в магазинах или на складах.В связи с этим компания SOUDAL анонсирует следующие перемены. Срок годности гибридных средств, Fix ALL и T-Rex, а также Wood Fix изменяется с 12 месяцев на 15 месяцев. Схватывающих клеев, T-Rex, монтажная линейка, а также клеев для дерева, кроме D4, с 12 до 24 месяцев. Контактных клеев с 12-18 до 24 месяцев.SOUDAL с особым вниманием относится к вопросу сохранения экологии. Компания разрабатывает системные решения с учетом современных требований в сфере строительства и делает упор на следующие тренды. Это энергоэффективное строительство, экологические решения и безопасность. К примеру, продукция SOUDAL, особенно пенополиуретан и клейкая пена, помогают значительно сократить потребление энергии и предотвратить ее потерю.Производственные процессы SOUDAL Turnhout сертифицированы по ISO 14001, что доказывает их ограниченное негативное воздействие на окружающую среду. Одним из ключевых моментов для компании является минимизация и переработка остатков от производства. При этом SOUDAL обязывает подрядчиков по переработке отходов использовать их таким образом, чтобы они производили энергию.Именно поэтому в начале 2019 года SOUDAL делает еще один шаг в процесс сохранения окружающей среды, постепенно изменяя срока годности в большую сторону практически всей продукции. Компания не планирует останавливаться на достигнутом и будет стремиться к созданию наиболее энергоэффективных и безопасных решений для каждого нового процесса и продукта.www.soudal.ru