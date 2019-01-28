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Иск «ДаВинчи». Российская фирма позвала правительство Беларуси в суд
29.01.2019 17:55 — Новости Экономики | Tut.by
Российское общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДаВинчи» предъявило претензии властям Беларуси. Это следует из
Иск будет рассматриваться в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Министерству юстиции Беларуси поручено выступить в качестве представителя правительства Беларуси, следует из документа.
Минюсту также предоставлено право в случае необходимости привлекать по этому делу экспертов, специалистов в области права.
Информация о сути спора и требованиях российской стороны в постановлении Совмина не приводится.
В Международном коммерческом арбитражном суде не раскрывают подробностей дела. Получить комментарии в Минюсте и «УК «ДаВинчи» не удалось.
Согласно российского реестра юрлиц, владельцем 100% долей «УК «ДаВинчи» является Андрей Владимирович Северилов. Человек с такими же Ф.И.О. был учредителем компании «Параллель.ЮК», которая в 2017 году
Андрей Северилов также является акционером российского «Локо-Банка», как и Михаил Рабинович, которому приписывают одну из ключевых ролей при создании ОВЗ. В «Холдинговой компании «ДаВинчи» 90% долей принадлежит Рабиновичу, 10% — Северилову.
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Российское общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДаВинчи» предъявило претензии властям Беларуси. Это следует из постановления...
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