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С 1 февраля увеличатся размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей
30.01.2019 — Новости Экономики | Заря над Неманам
Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 2169,00 рубля, при рождении второго и последующих детей – 3036,60 рубля.
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Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 2169,00 рубля, при рождении второго и последующих детей – 3036,60 рубля.
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