Чем закончилось первое дело о защите деловой репутации импортера опасной продукции

Беларусь все активнее принимает меры по защите рынка от продукции сомнительного качества. Продукция, вернее, ее поставщики, ожидаемо сопротивляются. В январе в Минске завершилось первое дело о защите деловой репутации импортера опасной продукции. Чем оно закончилось и что все это значит, выяснял TUT.BY.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Так чем закончилось дело?

Импортер, ООО «ЭлектроКабельКомплект», проиграл. В иске ему сперва отказал Экономический суд Минска, а позже — 16 января — в кассационной жалобе отказал и Верховный суд. Это дело стало первым судебным разбирательством, в котором фигурирует Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, который ведет Госстандарт.

Что за Реестр?

С 2016 года в него включаются производители и опасной продукции и все, кто ввез и/или ввел в обращение опасную продукцию на территорию нашей страны. Опасной признается та продукция, которая представляет угрозу жизни, здоровью, безопасности людей, и не соответствует техническим регламентам Таможенного союза и ЕАЭС.

Его ведет Государственный комитет по стандартизации. Публикации Реестра можно найти на сайте ведомства. В нем есть и завод-производитель опасной продукции, о которой речь шла в деле, — это российское ООО «Режевской кабельный завод».

И при чем тут деловая репутация?

А в этом содержалась суть поданного иска.

Еще в марте 2017 года ассоциация «Белкабель», куда входят производители кабельной продукции, написала письмо потенциальным покупателям. В нем она напомнила об опасности приобретения продукции, включенной в Реестр. И о том, что производители, импортеры (продавцы, поставщики) такой продукции внесены в соответствующий Реестр Госстандарта. В письме также была рекомендация перед покупкой ознакомиться с Реестром, а в приложении к письму — указывались конкретные юрлица, которые в него включены. В этом списке был и импортер. Чему последний не обрадовался и подал иск.

Все просто, но был нюанс

По этой категории дел, отмечают юристы, ему требовалось доказать сам факт распространения порочащих сведений. И он подтвердил факт распространения, приложив к заявлению многочисленные претензии других юридических лиц (в основном субъектов Российской Федерации), в которых требования об опровержении дополнялись расчетами убытков, по размерам сопоставимых с бюджетом маленькой страны.

Истец доказал факт распространения письма, но не убедил суд в том, что сведения ответчика (ассоциации «Белкабель») не соответствуют действительности.

Что пошло не так, как того хотел истец?

Импортер сосредоточил свои усилия на разности терминологии «опасная» и «фальсифицированная» продукция; терминов «импортер», «поставщик» и «продавец», определениях «ввоза» и «реализации». Сам факт того, что он ввез опасную продукцию, выступив импортером, и реализовал ее потребителям, являясь продавцом-поставщиком, истец считал неважным…

С другой стороны, та продукция, которая внесена в Реестр Госстандарта, так и осталась опасной и до сих пор содержится в соответствующем Реестре.

Поводом для включения в Реестр послужила «опасная» продукция истца, которая, как и «фальсифицированная», становится таковой из-за умышленного изменения своих свойств, чаще всего — за счет экономии материалов. Тогда Госстандартом по Минску и области в адрес импортера было вынесено предписание, продукцию изъяли и ввели запретные меры. Правовые последствия включения в Реестр — продукция под таким наименованием (маркировкой) не может ввозиться и распространяться на территории Беларуси любыми лицами под угрозой применения к ним мер административной ответственности. В Реестре назвали и завод, который произвел продукцию, и юридическое лицо (истца), у которого ее обнаружили. Действие сертификатов соответствия Таможенного союза на указанную продукцию производителей на территории Республики Беларусь прекращено. Истцу не удалось доказать и то, что, называя его не «импортер», а «поставщик» и «продавец», ассоциация «Белкабель» опорочила деловую репутацию. На равный статус поставщика и продавца указывает Гражданский кодекс, который называет поставку — разновидностью купли-продажи, отмечают юристы.

В процессе пришлось вспомнить и запросить материалы административного дела, в котором содержались доказательства того, что истец не просто ввез опасную продукцию в страну, но и успел продать часть поставленного. За нарушение требований законодательства о техническом нормировании и стандартизации, технических регламентов предусмотрена ответственность по ст. 23.12 КоАП — нарушение требований законодательства о техническом нормировании и стандартизации.

Что это все значит

— Этот иск, де-юре направленный против ассоциации «Белкабель», де-факто был попыткой ответа на защитные меры рынка от некачественной кабельной продукции. С этим решением белорусский бизнес получил прецедент, однозначность правоприменительной практики. Реестр стоит рассматривать всерьез как один из инструментов борьбы за повышение эффективности надзора за безопасностью и качеством продукции, размещаемой на рынке нашей страны, — пояснила партнер адвокатского бюро «Арцингер» Елена Машонская.

Госстандарт планирует пойти дальше и создать полноценную систему оповещения об опасной продукции, чтобы любой госорган, потребитель, общественная организация могли зайти на единый ресурс и узнать все о такой продукции, получить информацию о нарушителях, а также ознакомиться со всеми признаками опасного товара и увидеть фотографии последнего.

В Реестре опасной продукции Госстандарта сегодня значится не только кабельная продукция. В списке 2018−2019 годов сейчас более 372 товарных позиций, среди которых и бытовая техника, и пищевые продукты, и смартфоны.