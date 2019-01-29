Последнее слово экс-главы ГУПР Мингорисполкома: Если бы не действия моего руководителя, который требовал носить взятки…

В вторник в Минском областном суде экс-начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергей Барисевич, которого обвиняют в коррупции, выступил с последним словом.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Полгода слушали это дело, я с самого начала признавал вину и не пытался уйти от ответственности. Я не нахожу ни одного довода в свое оправдание. Признаю свою вину в полном объеме в том, что что я действительно совершал. Если бы не действия моего руководителя, который на меня давил и требовал носить взятки, этого бы не случилось», — заявил в последнем слове экс-руководитель ГУПР Мингорисполкома.

Он извинился перед всеми, кому нанес урон, «в том числе перед нашим президентом».

«Я не знал, что так построена система в той отрасли, где я работал», — добавил он.

Сергей Барисевич также попросил учесть, что у него на иждивении двое малолетних детей.

Гособвинитель, ранее выступая в прениях, отмечал, что преступления обвиняемых различны, касаются поборов, которые вынуждены были платить заведующие производством комбинатов школьного питания и должностные лица магазинов «Живинка» для передачи главе ГУПРа, Барисевичу.

В деле множество эпизодов. Масштабные поборы с магазинов и комбинатов школьного питания продолжались в 2013—2017 годах, до задержания Барисевича.

Барисевич признал частично вину по 430 статье (получение взятки), отметив противоречия в суммах и датах. Вину в подстрекательстве и хищении путем злоупотребление служебными полномочиями не признал.

При этом экс-глава ГУПРа заявляет, что часть средств он передавал зампреду Мингорисполкома Андрею Доморацкому, который сейчас также находится в СИЗО, а в нынешнем процессе он выступал в качестве свидетеля, отрицая передачу ему денег подчиненным.

Несмотря на частичное и полное непризнание вины Барисевичем, его вина полностью доказана, в том числе — показаниями свидетелей, заявил гособвинитель.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как ранее сообщалось, Минский областной суд 30 июля 2018 года начал рассматривать уголовное дело в отношении экс-начальника ГУПРа Мингорисполкома Сергея Барисевича, которого обвиняют в коррупции.

На скамье подсудимых 13 человек — двое мужчин и 11 женщин. В том числе — директора Комбинатов школьного питания Фрунзенского, Партизанского, Заводского районов, завпроизводством Комбината школьного питания Ленинского района. Пять человек находятся в клетке.

Сергею Барисевичу предъявлены обвинения по ч. 1, 2 и 3 ст. 430 (Получение взятки), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ст. 16 (Соучастие в преступлении) УК РБ.

Обвинение Барисевичу зачитывали 2,5 часа. В списке — десятки эпизодов взяток с директоров комбинатов школьного питания Центрального (общая сумма взяток — около 91 тысячи рублей), Первомайского (30 тысяч), Партизанского (17 тысяч), Заводского (32,6 тысячи) районов. Деньги руководители комбинатов школьного питания собирали с заведующих производством столовых школ и колледжей. В обмен на регулярные выплаты Барисевич обещал снижение числа мониторинговых мероприятий со стороны ГУПРа и «непринятие мер реагирования на выявленные нарушения».

Как рассказала одна из ключевых свидетельниц, Татьяна Лисовская, для изъятия денег из кассы использовалось программное обеспечение, с помощью которого данные о выручке не попадали в бухгалтерскую отчетность. Однако злоупотребления такой схемой могли обернуться недостачей.

Барисевич признал себя виновным частично, заявив, что подарки передаривал вышестоящему руководству, как и часть переданных сумм. Деньги, по его словам, шли Андрею Доморацкому, который тогда занимал должность зампреда Мингорисполкома и курировал торговлю. Доморацкого задержали в мае 2018 года. В суде, где он выступал пока в качестве свидетеля, бывший чиновник заявил , что никаких незаконных вознаграждений не получал.