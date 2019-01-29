УКС Заводского района: в посёлке Тракторного завода появятся многоквартирные дома

Как пояснили в УКС Заводского района, «сейчас ведется проектирование домов. Когда с отделом проектирования будет пройдена экспертиза, тогда появится информация, что это будут за дома, на сколько квартир, какой планировки и как будут располагаться машиноместа. Все это станет известно примерно через полгода». Процесс такой длительный, потому что «законодательство находится в постоянном движении, приходится вносить корректировки в проект». Дополнений в проект требуют и новые тенденции, которые появляются на рынке.

После согласования проекта будет объявлена процедура поиска подрядчика путем проведения электронного аукциона. Далее будет начато строительство. Если временные расчеты УКС Заводского верны, то начало строительства возможно уже этой осенью.

Финансирование проекта застройки будет за счёт местного бюджета и обойдётся в 358 000 BYN.