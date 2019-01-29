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УКС Заводского района: в посёлке Тракторного завода появятся многоквартирные дома

30.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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В Telegram-канале «Горада для гараджан» появилась информация о застройке посёлка Тракторного завода. УКС Заводского района подтвердил, что сейчас ведётся проектирование многоквартирных домов, которые должны появиться на месте снесенной в 2017 году жилой застройки.

УКС Заводского района: в посёлке Тракторного завода появятся многоквартирные дома
Фото 2016 года

На месте снесённых в 2017 году домов в квартале улиц Клумова-Щербакова-Чеботарёва построят многоэтажки. Заказчиком работ выступает УКС Заводского района г. Минска, проектировать будет ООО "ТиволиПарк".

В архитектурно-планировочном задании отмечено, что проектировать нужно в соответствии с детальным планом 2008 года.

УКС Заводского района: в посёлке Тракторного завода появятся многоквартирные дома
Источник:https://t.me/cityforcitizens
УКС Заводского района: в посёлке Тракторного завода появятся многоквартирные дома

Как пояснили в УКС Заводского района, «сейчас ведется проектирование домов. Когда с отделом проектирования будет пройдена экспертиза, тогда появится информация, что это будут за дома, на сколько квартир, какой планировки и как будут располагаться машиноместа. Все это станет известно примерно через полгода». Процесс такой длительный, потому что «законодательство находится в постоянном движении, приходится вносить корректировки в проект». Дополнений в проект требуют и новые тенденции, которые появляются на рынке.

После согласования проекта будет объявлена процедура поиска подрядчика путем проведения электронного аукциона. Далее будет начато строительство. Если временные расчеты УКС Заводского верны, то начало строительства возможно уже этой осенью.

Финансирование проекта застройки будет за счёт местного бюджета и обойдётся в 358 000 BYN.

УКС Заводского района: в посёлке Тракторного завода появятся многоквартирные дома
Фото 2016 года
УКС Заводского района: в посёлке Тракторного завода появятся многоквартирные дома

Напомним, речь идет о пустыре в границах ул. Клумова ― Чеботарева ― Стахановской ― Щербакова, который образовался на месте 11 двухэтажек, снесенных в 2017 году. При этом дома начали отселять еще осенью 2015 года.

Ранее глава администрацииПартизанского районаДенис Овсянников сообщал, что на месте снесенных двухэтажекна улицах Дражня, Карвата и Клумова в Тракторозаводском поселкепоявитсяпо два жилых дома. Тогда планировалось строительство 7-этажных домов, а что появится на самом деле – покажет время.

 
Теги: Минск
 
 
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В Telegram-канале «Горада для гараджан» появилась информация о застройке посёлка Тракторного завода. УКС Заводского района подтвердил, что сейчас ведётся...
 
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