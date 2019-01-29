ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как правильно сделать перепланировку в стандартной панельке? Разбираемся на примере квартиры Дениса Блища

30.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Параметры стандартного советского жилья всё меньше соответствуют запросам современных людей. Особенно много нареканий вызывают панельные дома, которые не только имеют устаревшие планировки, но и зачастую бывают холодными, неуютными. Доля таких квартир на рынке немалая — среди объявлений о продаже на нашем сайте старые «панельки» занимают 28%. То есть это почти каждая третья квартира.

Поскольку массово сносить эти дома и строить что-то новое никто не собирается, люди стараются сделать «конфетку» из того, что есть. Многим это удаётся. А кто-то боится даже подумать — куча согласований, бумажек... Как быть, если ты не желаешь покидать любимый район, но хочешь улучшить стандартную квартиру? Realt.by побывал с экспертом в 2 столичных домах типовых серий, посмотрел на варианты перепланировки и разобрался, как провести работы технически грамотно и юридически легально.

Как правильно сделать перепланировку в стандартной панельке? Разбираемся на примере квартиры Дениса Блища
Фото: Павел Садовский

Веснянка: пробиваем любые проёмы, соблюдая габариты 

Наша первая квартира располагается в Веснянке. За университетом физкультуры находится несколько «олимпийских» домов. Один из панельных «столбиков» возвели в 2008 году, здание относится к серии М111-90.

Первые дома этой серии появились в Минске ещё в 1972 году и представляли собой 9- и 12-этажные здания: так называемые «урезанные стены». С 1982 года в городе возводят «столбики», стандартная высота — 17 или 19 этажей. В перспективе собираются строить дома модифицированной серии, которые поднимутся на высоту 25 этажей.

Как правильно сделать перепланировку в стандартной панельке? Разбираемся на примере квартиры Дениса Блища
Фото: Павел Садовский

Хозяин квартиры — известный блогер, главный редактор журнала «Имена» Денис Блищ. Он и его семья желают знать на перспективу, какие варианты перепланировки теоретически можно осуществить в доме стандартной серии.

В домах серии М111-90 несущими являются абсолютно все внутренние стены квартир — за исключением стен и перегородок в санузлах. Из опыта директора фирмы «СтройТехДиагност» Евгения Бобрука самый популярный в Минске вариант перепланировки квартиры — объединение жилой комнаты с кухней. Для других серий жилых домов люди часто расширяют санузел за счёт коридора.

Тем не менее, снести внутри квартиры все стены и оставить только подпорки не получится, предупреждает Евгений: в этом случае не будет хватать жёсткости. Поэтому для обеспечения пространственной устойчивости придётся оставлять диафрагму жёсткости.

Как правильно сделать перепланировку в стандартной панельке? Разбираемся на примере квартиры Дениса Блища
Фото: Павел Садовский

Что такое перепланировка?

Работы по перепланировке регламентируют Постановления Совета министров №384 от 16 мая 2013 года и №180 от 09 марта 2015 года. В состав Постановления входит Положение об условиях и порядке переустройства и (или) перепланировки. Согласно Положению, к работам по перепланировке относятся:

– замена или перенос систем центрального отопления, газоснабжения, газоудаления, мусороудаления;

– устройство тепло-, паро-, гидро- и звукоизоляции;

– изменения в несущих конструкциях;

– изменения площади и количества жилых комнат и подсобных помещений в квартире за счёт разборки существующих и (или) устройства новых перегородок;

– изменения площади и количества помещений в изолированных нежилых помещениях за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок;

– устройство, увеличение проёмов в ненесущих стенах и перегородках.

Чтобы объединить кухню с соседней комнатой, Денису нельзя сносить всю несущую стену целиком, но можно пробить в стене арку, объясняет Евгений.

— При примыкании к наружным несущим стенам дома мы должны оставить зазор в 600 миллиметров. Иначе говоря, край проёма, соединяющего комнату с кухней, должен находиться не ближе 600 миллиметров от наружной стены квартиры и всего дома. Это необходимо для обеспечения совместной работы и пространственной жёсткости.

Какая перепланировка запрещена? 

Говоря простым языком, запрещают перепланировку, угрожающую устойчивости здания, а также грозящую нарушениями в работе сетей и коммуникаций. Так что именно нельзя перепланировать в своей квартире?

– сносить несущие стены и колонны (особенно в панельных домах);

– нарушать тепло-, паро-, гидро- и звукоизоляцию;

– нарушать работу систем дымо- и газоудаления;

– встраивать мебель и технику в вентиляционные шахты и каналы;

– объединять тёплую и холодную зоны (например, присоединять к жилой комнате балкон или лоджию);

– оставлять жилое помещение без естественного освещения;

– устанавливать между помещениями перегородки, попадающие в окна;

– изменять архитектурное решение и дизайн-код фасада.

Как правильно сделать перепланировку в стандартной панельке? Разбираемся на примере квартиры Дениса Блища
Фото: Павел Садовский

Денис интересуется: можно ли, помимо проёма на кухню, объединить эту же комнату с балконом? В прямом смысле объединить тёплую и холодную зону нельзя, напоминает Евгений, но никто и ничто не запрещает установить французские окна.

— Мы можем добавить к существующей двери на балкон ещё 2-3 двери во всю высоту комнаты и установить их вместо стены, таким образом заменив её. Условно боковые двери остаются глухими, а на балкон мы попадём через центральную дверь. Это позволит визуально расширить пространство комнаты.

У этой стены не установлены приборы отопления — следовательно, при разработке проекта можно обойтись без раздела «отопление и вентиляция».

Как правильно сделать перепланировку в стандартной панельке? Разбираемся на примере квартиры Дениса Блища
Фото: Павел Садовский

Помимо объединения кухни с комнатой, Денис вправе превратить в единое пространство смежные жилые комнаты. Для этого, как и в случае с кухней-комнатой, потребуется прорубить в стене арку. Габариты арки рассчитывают для каждого конкретного случая, разъясняет Евгений.

— Расчёт необходимо проводить индивидуально. При этом учитывают количество этажей дома, а также номер этажа, на котором находится квартира. По моему опыту, проём шириной до 2 метров сделают вообще без проблем. Высота ниже 2,1 метра запрещена нормами пожарной безопасности, так как проём является путём эвакуации.

К тому же, проём меньшей высоты не согласует управляющая компания. У ЖКХ есть ещё одно постановление, где указаны критерии, по которым помещение не признают пригодным для проживания: проёмы, отопление, вентиляция, кухонное оборудование.

При желании проём можно сделать высотой вплоть до потолка. Нужно лишь, чтобы там поместилось усиление.

Как правильно сделать перепланировку в стандартной панельке? Разбираемся на примере квартиры Дениса Блища
Фото: Павел Садовский

Стена, разделяющая коридор и санузел — единственная стена в квартире дома серии М111-90, которая не является несущей. Люди часто выдвигают стену санузла в коридор до уровня входа на кухню, расширяя санузел пусть на скромное, но всё же ценное пространство.

В квартире Дениса санузел разделён на ванную, туалет и кладовку. Последнюю нередко присоединяют к ванной, делится наблюдениями хозяин: такая трансформация позволяет комфортно разместить в ванной стиральную и сушильную машины. Популярен также вариант объединения ванной и туалета в единый санузел.

При увеличении площади санузла выполнять дополнительное усиление стен не потребуется, замечает Евгений. Однако у такого преобразования всё равно есть свои особенности.

— В любом случае придётся разработать проект и согласовать его в администрации района с главным архитектором. Ключевая загвоздка в этом случае — гидроизоляция пола с нахлёстом на вертикальные конструкции стен и перегородок. Гидроизоляция может быть клеечная и обмазочная: разницы в данном случае нет.

Это специальный вид водных работ, для которых придётся нанимать представителей аттестованной компании. Проект придётся согласовать также с технадзором.

Как правильно сделать перепланировку в стандартной панельке? Разбираемся на примере квартиры Дениса Блища
Фото: Павел Садовский

Наконец, Денису доступен ещё один вариант перепланировки квартиры: проём из жилой комнаты в прихожую. Сейчас помещения разделяет дверь, однако Денис вспоминает: у некоторых знакомых прихожая и комната представляет собой единое пространство. В этом случае при входе в квартиру гость попадает напрямик в огромную гостиную на американский манер.

Как правильно сделать перепланировку в стандартной панельке? Разбираемся на примере квартиры Дениса Блища
Фото: Павел Садовский

Восток: элегантно избавляемся от проходной комнаты 

Наша вторая квартира находится в доме по проспекту Независимости напротив Национальной библиотеки. Жилой район Восток-1 возводили в 1970-е как парадный фасад столицы БССР, который должен был представить Минск его гостям, приезжающим в город по Московскому шоссе.

Искомый дом 1972 года постройки, серия М464: панельное здание бескаркасной конструктивной схемы. Как и в доме Дениса, здесь в качестве несущих конструкций выступают стеновые панели, на которые опираются межэтажные перекрытия. Стеновые панели высотой с этаж монтируют друг на друга. Все стены дома, как и в серии М111-90, являются несущими: за исключением перегородок в санузлах.

Как правильно сделать перепланировку в стандартной панельке? Разбираемся на примере квартиры Дениса Блища
Фото: Павел Садовский

В 3-комнатной квартире-распашонке Евгений живёт со своей семьёй. Часто в квартирах такой планировки санузел располагается напротив входа в противоположном конце коридора. Однако в случае Евгения санузел и кухня находятся рядом со входом в квартиру, а у дальней стены разместились 2 жилые комнаты, причём одна из них оказалась проходной. Евгений решил избавиться от этого неудобства.

— Мы решили оформить 2 изолированные комнаты. Здесь было дверное заполнение, позже мы сделали портал. Просто убрали дверную коробку, ничего не выбивая. К прежней бетонной стене теперь примыкает гипсокартонная перегородка. За счёт входной группы в углу спальни появилось место для небольшой гардеробной.

Как правильно сделать перепланировку в стандартной панельке? Разбираемся на примере квартиры Дениса Блища
Фото: Павел Садовский

В зданиях серии М464, подобно серии М111-90, любят объединять кухню с комнатой. Для этого часть стены приходится демонтировать, выбивая в ней проём. Его габариты рассчитывают для конкретного случая. Евгению повезло больше, чем Денису: жильё Евгения находится на верхнем этаже дома, над квартирой — только чердак. Это значит, что семья Евгения может позволить себе более смелую перепланировку, чем жильцы 1-го этажа: в частности, камин.

Если на вашей кухне стоит газовая плита, вы должны установить дверь на кухню, обращает внимание Евгений. В последнее время охотно принимают проекты только с распашными дверями, а вот раздвижные двери приёмные органы задвигают куда подальше: то есть попросту не согласовывают.

Как правильно сделать перепланировку в стандартной панельке? Разбираемся на примере квартиры Дениса Блища
Фото: Павел Садовский

Приборы отопления в квартире Евгения тоже отличаются от квартиры Дениса: если в Веснянке радиаторы располагались у стены, то на Востоке их спрятали в стену. Поэтому Евгений не имеет права присоединить балкон к спальне при помощи французских окон, как это вправе сделать Денис.

— Наше отопление как раз идёт в подоконной части, так по всей квартире. Поэтому если мы вздумаем вставлять французские окна, то перережем трубы и столкнёмся с большими проблемами. Мало того, в отопительный период нас ещё и затопит.

Как правильно сделать перепланировку в стандартной панельке? Разбираемся на примере квартиры Дениса Блища
Фото: Павел Садовский

Параллельно с аркой из комнаты на кухню многие люди осуществляют ещё одну типичную (особенно для однушек) перепланировку: объединяют ванную и туалет в единый просторный санузел с присоединением коридора на кухню. В этом случае попасть на кухню можно только через жилую комнату через свежевырубленный проём.

Как правильно сделать перепланировку в стандартной панельке? Разбираемся на примере квартиры Дениса Блища
Фото: Павел Садовский

Как провести перепланировку правильно?

Евгений настаивает: вначале необходимо получить разрешение на перепланировку, потом согласовать проект и лишь затем начинать работы. Разрешение на перепланировку выдаёт комиссия в составе работников жилищно-эксплуатационных служб (ЖЭУ) и сотрудников администрации района.

За разрешением на перепланировку нужно обратиться в службу «одно окно» местного исполнительного комитета. При этом следует предоставить документы:

– заявление;

– паспорт собственника квартиры;

– копию и оригинал свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру;

– копию лицевого счёта;

– письменное согласие совершеннолетних жильцов, прописанных в квартире;

– план-схему перепланировки или перечень работ;

– акт технического осмотра квартиры.

До подачи документов план-схему перепланировки необходимо согласовать с главным архитектором района и с главным инженером товарищества собственников (ТС) или ЖЭСа.

Как разработать проект?

При замене батареи, переносе газовой плиты, устройства тепло-, паро-, гидро- и звукоизоляции, любых изменениях в несущих стенах, помимо разрешения администрации района, потребуется разработать полноценный проект. Для этого необходимо заключить договор подряда на выполнение проектных работ с организацией, которая занимается разработкой проектной документации. Выполненный проект нужно будет согласовать:

– с главным инженером эксплуатирующей организации (ТС или ЖЭС);

– с главным архитектором района;

– с энергонадзором и энергосбытом;

– с экспертизой (при затрагивании несущих конструкций).

Что грозит при самовольной перепланировке?

Жильцы, рискнувшие самостоятельно перепланировать свою квартиру, несут ответственность, предусмотренную статьёй 64 Жилищного кодекса и главой 4 Положения Решения Совета министров №384 от 16 мая 2013 года. Евгений предостерегает: самовольные изменения параметров собственной квартиры — случай, где импровизация неуместна.

— Прежде всего, выполняя работы по принципу «я хозяин, я так вижу», вы рискуете собственной безопасностью. Подумайте хорошенько, стоит ли комфорт угрозы здоровью и жизни вам и вашей семье. При манипуляциях с несущими стенами на свой страх и риск вы угрожаете также благополучию своих соседей.

Кроме того, любые самовольные изменения планировки квартиры при их несоответствии нормам ликвидируют за счёт хозяина. Да, по незнанию вы можете осуществить самовольную планировку и обратиться в БРТИ за согласованием «по факту». Но будьте готовы, что вам могут отказать и, более того, заставить вернуть помещению прежний вид: естественно, за ваш счёт.

Обнаружить самовольную планировку могут и представители коммунальных служб. Помимо того, при продаже квартиры с самовольной планировкой могут возникнуть проблемы: покупатель согласится заключить сделку только после возвращения квартире законного вида. Вы уже наверняка догадались, кто в этом случае оплатит работы.

Если вы испытываете дискомфорт от существующей планировки квартиры и не можете законным образом перепланировать её под свои нужды, возможно, вам стоит задуматься о переезде в собственный дом, где вы сможете организовать жилое пространство на свой вкус.

Фото: Павел Садовский

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Параметры стандартного советского жилья всё меньше соответствуют запросам современных людей. Особенно много нареканий вызывают панельные дома, которые не...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Иск «ДаВинчи». Российская фирма позвала правительство Беларуси в суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика